تمرين سهل يشد عضلات البطن ويقويها.. إليك الخطوات

كتبت مروة محمود الياس

شد عضلات البطن هي الغاية التي يبحث عنها كل الاشخاص، في أنظمة الرجيم ونقصان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة ليس كافيا للتمتع بعضلات بطن قوية وظاهرة ومنحوتة أيضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن هناك الكثير من التمارين المعروفة التي تعزز من شد عضلات البطن بشكل جيد فضلا عن التخلص من الدهون المحيطه بالبطن والخصر، والجزء السفلي من الجسم بشكل عام، وهي سمنة متركزة مستعصية تصيب الكثير من الأشخاص مقارنة بالسمنة في الجزء العلوي من الجسم.

وفقا للتقرير فإن تمرين شد الكوع، فهذا هو مسماه، وسمي هكذا لأنه يستخدم الكوع واليد في القيام به ومع ذلك يعطي نتيجة إيجابية للغايى في شد البطن وعضلاتها.

هذا التمرين وفقا للتقرير هو تمرين كلاسيكي يتم من خلال شد الكوع وبشدة باستخدام اليد الاخرى، بعد أن تضع يديك في جانبك، هذا التمرين البسيط للغايه، الذي يمكن أن تمارسه وانت جالس او واقفا، مع تكرار حركاته يساعد على زيادة معدل حرق الاجناب واليدين والبطن ومحيط الخصر ايضا، مع الشد باليد على الكوع الآخر لمدة ثواني إلى أقصى درجة وعكس اتجاهها أمر في غاية الأهمية لأنه يعزز من عضلات اليدين والكوع والخصر كذلك.

كما أنه تمرين سهل يمكن ممارسته في اي مكان ويعمل على نحت الخصر نحتا جيدا فضلا على تقويه عظام الكتفين كما انه يجعل البطن في حاله حرق مستمر، يجعل عضلاتها مشدوده إلى أقصى درجة نظرا لشد اليدين والكوع، كما أن هذا التمرين مشهور عنه تقليله من حدة ظهور الأجناب في كثير من الأحيان والحالات مما يعطي انطباعا لكبر البطن أو الكرش.

هذا التمرين من أفضل التمرينات وأسهلها التي تعمل وتستهدف محيط البطن والتقليل دهونه وتقويه عضلات البط بشكل ملحوظ، ويفضل تكراره على الدوام نظرا لسهولته ولفائدته العظيمه فهي يمثل المرونه والاطاله في الوقت ذاته للعضلات.