مشروب الصباح.. هل يعد تناول الشاى باللبن ضارا لصحتك؟ اعرف رأى الطب

كتبت فاطمة خليل

الشاي بلبن من أكثر المشروبات التى يعشقها المصريون، حيث أصبحت عادة يومية عند الكثير من الأشخاص شرب الشاي بلبن في وجبة الإفطار وفي منتصف يومنا أو آخره، ولكن هل شرب الشاي بلبن مضر لصحتك، هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير.

وتتنوع الطرق التى نقوم خلالها بإعداد الشاى بلبن، فهناك الشاى "الميزة" والذى يغلب فيه الحليب على الشاى وهناك الشاى البربري "الذى يغلب فيه الشاى مقارنة باللبن".

وقال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الشاى بلبن من المشروبات المحببة للجميع، مضيفا أنه من الأفضل أن تكون كمية الحليب فى الشاى بلبن أكبر من كمية الشاى حتى نستفيد من فوائد الحليب، لأن الشاى يكون به بعض المركبات التى يطلق عليها حمض التانيك وهذه المركبات ترتبط ببعض المعادن مثل: الكالسيوم والحديد وتعوق امتصاصها، لذا نزيد كمية اللبن عن الشاى.

وقال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية، إن إضافة الحليب على الشاي يقلل من فائدته لكن لا تمنعها، كما أن بعض الحديد والكالسيوم الموجود في الطعام واللبن تلتصق به مادة حمض التانيك الموجودة في الشاي، وهذا يعنى أنه يؤثر بشكل ما ولكن لا يمنع الحصول على فوائد اللبن، خاصة إذا كان الشخص يتناول الكالسيوم من خلال مصادر أخرى على مدار اليوم وليس فقط من الشاي بلبن.