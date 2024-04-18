ما تكترش من "سقسقة" البقسماط فى الشاى بلبن لهذه الأسباب

كتبت فاطمة خليل

سقسقة البقسماط فى الشاى بلبن من أكثر الأطعمة، التى يحب الكثير منا تناولها كوجبة فطار خفيفة أو وجبة خفيفة "تصبيرة" بين الوجبات الرئيسية، لكن الإفراط فى تناولها قد يكون ضارا لصحتك، بحسب خبراء التغذية.

البقسماط الممتلئ بالسكر والكربوهيدرات غير الصحية والزيوت لا يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم وضغط الدم فحسب، بل يمكن أن يسبب السمنة أيضًا، بحسب ما ذكر موقع تايمز ناو.

ووفقًا للخبراء البقسماط من بين الوجبات الخفيفة غير الصحية والتى تحتوى على الدقيق المكرر والسكر والزيوت الرخيصة والجلوتين الزائد والعديد من المضافات الغذائية التى قد تكون ضارة بصحتك.

وبصرف النظر عن زيادة السعرات الحرارية فإن هذ النوع من الخبز المحمص يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والمخاطر على الأمعاء.

والبقسماط عبارة عن مزيج مخبوز من الدقيق المكرر والسكر والزيوت الرخيصة والجلوتين الزائد الذي قد يكون ضارًا، وأوصى الخبراء باستبدال البقسماط المضر بالمكسرات في الصباح أو بسكويت مصنوع من الشوفان لإعطاء الأولوية لصحتنا وعدم القلق من زيادة الوزن.

كيف يؤثر تناول البقسماط على صحتك؟

بصرف النظر عن زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية، هناك بعض الآثار الجانبية التي يمكن أن تسببها لصحتك تشمل..

التهاب الأمعاء

وفقا للخبراء، فإن الاستهلاك المتكرر للبقسماط يمكن أن يسبب مستويات غير مستقرة وغير متوازنة من الجلوكوز، مما يؤدى إلى التهاب الأمعاء ويعزز نمو البكتيريا السيئة فيها، ويؤدى التهاب الأمعاء إلى آلام فى البطن، ونزيف في المستقيم، وإسهال، والتهابات متكررة، وحتى أمراض أخرى.

وقال الخبراء إن تناول البقسماط بانتظام مع الشاي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بالقرح المعوية، التي تسبب الغازات في المعدة، وسوء الهضم، وعسر الهضم، والإمساك، والعديد من المشكلات الأخرى أيضًا.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تناول البقسماط مع الشاي يوميًا يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة قلبك، لأنه يزيد من خطر الإصابة بجميع الأمراض التى تعد من عوامل الخطر الرئيسية مثل ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكرى والكوليسترول.

الأطعمة الصحية التى يمكن تناولها مع الشاى..

بدلًا من تناول البقسماط، هناك العديد من الوجبات الخفيفة الصحية أثناء تناول الشاي والتي لا تعمل على تحسين مزاجنا ويومنا على الفور فحسب، لكنها أيضًا مفيدة للصحة على المدى الطويل، ومن هذه الوجبات الشوفان، حيث إنه صحي للغاية ومفيد لعملية الهضم، يعد بسكويت الشوفان أحد أفضل مجموعات الوجبات الخفيفة للصحة والمذاق.