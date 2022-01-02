هل تناول الشاى باللبن يسبب زيادة فى الوزن؟

كتبت مروة هريدى

الشاي بالحليب أحد المشروبات المفضلة لدى معظم الناس، حيث يحرصون على تناول كوب يوميًا بل وأكثر بالنسبة للبعض، ولكن هل يمكن أن يسبب تناول الشاي باللبن يوميًا زيادة في الوزن، فقد يثير هذا الأمر غضب البعض خاصة الذين يعتبرون هذا المشروب جرعة مبهجة من الاسترخاء، ويوضح تقرير موقع "Healthline"، ما إذا كان تناول الشاي بالحليب يسبب زيادة في الوزن أم لا.

تناول الشاي مع إضافة السكر المكرر المقترن بالحليب كامل الدسم يمكن أن يضاعف السعرات الحرارية لهذا المشروب، فبينما يحتوي كوب الشاي العادي على 126 سعرًا حراريًا تقريبًا اعتمادًا على طريقة التحضير، فإن إضافة الحليب كامل الدسم الذي يحتوي على حوالي 62 سعرًا حراريًا في 100 مل مع ملعقة كبيرة من السكر تحتوي على 48 سعرًا حراريًا يمكن أن تجعل الشاي باللبن مرتفعًا في السعرات الحرارية، ومن المثير للاهتمام، أن معظم الناس يستهلكون هذا الشاي من 2-5 مرات في اليوم، وقد يكون هذا سببًا في اكتساب بعض الكيلو جرامات.

فيما يلى.. بعض الطرق البسيطة لتعديل وصفة الشاي بالحليب لتفادى أي زيادة في الوزن:



قلل من كمية السكر

السكر المكرر يضيف الروح إلى الشاي ولكن بدون أي مغذيات لذلك قد يبدو تخطي السكر أمرًا صعبًا، ولكن يمكن تقليل كمية السكر في الشاي أو تقليل عدد مرات تناول الشاي.

أضف الحليب قليل الدسم

الشيء الآخر الذي يؤثر على عدد السعرات الحرارية في الشاي هو إضافة الحليب كامل الدسم، لذاك من الأفضل إجراء تعديلات على خيارات الحليب الخالية من منتجات الألبان مثل حليب الشوفان أو حليب اللوز أو حليب الصويا، ويمكنك أيضًا تجربة الحليب قليل الدسم وتجنب استخدام مساحيق الحليب المحلاة والقشدة المكثفة.

استخدم الأعشاب والتوابل

أضف الأعشاب والتوابل مثل الزنجبيل والقرفة والحبهان والقرنفل وجوزة الطيب، ستضيف هذه العناصر تغذية إلى الشاي وفي نفس الوقت ستعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد بشكل أكبر في إدارة الوزن، حيث تشتهر التوابل بشكل خاص مثل القرفة أو الشمر أو القرنفل بقدرتها على حرق الدهون.

هل يجب أن تمتنع عن تناول الشاي باللبن في رحلة إنقاص الوزن؟

إذا كنت في رحلة لإنقاص الوزن وكنت مدمنًا للشاى بالحليب، فهذا أحد الأسباب التي تمنعك من تحقيق أهدافك، ولكن للحفاظ على لياقتك، ليس من الضروري التخلي عن حبك للشاى باللبن يمكنك البدء بإجراء تعديلات على وصفة الشاي عن طريق تقليل تناوله.



اضافة التوابل للشاى بالحليب