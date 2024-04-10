أول أيام العيد.. تعرف على فوائد تناول الشاي باللبن ضمن وجبة الإفطار

كتبت مروة هريدى

يعشق معظم الناس تناول الشاى باللبن خاصة فى الصباح قبل تناول وجبة الإفطار، حيث ينتظرون عيد الفطر المبارك بفارغ الصبر من أجل احتساء مشروبهم المفضل الشاي باللبن بجانب الكحك والبسكويت.

وفى هذا السياق، يرصد تقرير موقع "Healthline" فوائد تناول الشاي باللبن أول أيام عيد الفطر المبارك، على النحو التالى:

الشاي باللبن يمنحك شعورًا بالشبع

تناول الشاى باللبن مع الكحك والبسكوت على وجبة الإفطار أول أيام عيد الفطر يمنحك شعورًا كبيرًا بالشبع والامتلاء، ومن ثم يكبح الشهية ويتحكم بشكل كبير فى وزن الجسم نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم والبروتين.

تعزيز المناعة



يعمل الشاى باللبن على تعزيز الجهاز المناعى خاصة فى الفترة الحالية نظرًا لتقلب حالة الطقس وعدم الاستقرار، ومن ثم يساعد الجسم على مقاومة العدوى والوقاية من نزلات البرد.

يساعد على التركيز



تناول الشاى باللبن فى الصباح يساعد على اليقظة والتركيز وتحسين وظائف الدماغ، نظرًا لاحتوائه على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والكافيين.

تحسين الهضم



يساعدك تناول الشاى باللبن مع الكحك والبسكوت على وجبة الإفطار فى تحسين عملية الهضم، وذلك لاحتوائه على البروبيوتيك المفيد لصحة الأمعاء والجهاز الهضمى.