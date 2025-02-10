محافظ الجيزة: انتهاء أعمال إصلاح خط المياه الكائن أمام مستشفى التطبيقيين

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح للكسر المفاجئ بخط المياه الكائن أمام مستشفى التطبيقيين بشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة والمتجه الي المريوطية.

وكلف المهندس عادل النجار، رئيس حي العمرانية بإعادة الشيء لأصله ورفع ناتج الحفر وشفط المياه وذلك فور انتهاء شركه مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة الحركة المرورية إلى صورتها الطبيعية.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامه لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة خلال فترة الأعمال.



