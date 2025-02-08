محافظ الجيزة: إقامة معرض أهلا رمضان الرئيسى فى حى العمرانية

كتبت - مرام محمد

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بأحياء الهرم والطالبية العمرانية، للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على الأسواق.

والتقى محافظ الجيزة، واستمع لآراء المترددين على الاسواق للاطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم ونسب التخفيضات، مؤكدًا حرص المحافظة فى استمرار تجربة أسواق اليوم الواحد والتوسع فيها بأحياء ومراكز المحافظة لتلبية كافة متطلبات المواطنيين والدفع عن كاهلهم.

وأشار المحافظ، إلى أن أسواق اليوم الواحد ستتحول خلال الفترة المقبلة إلى معارض أهلًا رمضان بجانب المعرض الرئيسى المقرر إقامته بأرض شركة الشرقية للدخان بحي العمرانية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وخلال تفقده شدد المحافظ على البائعين بالأسواق بضرورة عرض الأسعار والالتزام بالتخفيضات للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعة المستمرة للأسواق.

رافق المحافظ محمد مرعى السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية.



