محافظة الجيزة تعلن أرقاما جديدة لتلقى بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، أرقامًا جديدة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، حرصًا على زيادة فاعلية منظومة تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين.

وأشارت المحافظة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أنها تتلقى بلاغات المواطنين للطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء من خلال غرفة العمليات وإدارة الازمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم الإعلان عن باقي الأرقام تباعًا، للتسهيل على المواطنين.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم إسبوعيًا للقاء المواطنين، لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددًا على ضرورة الإعلان بالوحدات المحلية عن موعد تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.

وأكد محافظ الجيزة، عقد لقاء أسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة، للتعرف على شكاوى وطلبات المواطنين بشكل مباشر والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، وذلك في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.