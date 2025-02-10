اليوم السابع
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الإثنين، 10 فبراير 2025 07:26 ص
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قطع المياه عن مدينة المنزلة بالدقهلية وعدد من القرى التابعة لها 8 ساعات

الإثنين، 10 فبراير 2025 07:00 ص
قطع المياه عن مدينة المنزلة بالدقهلية وعدد من القرى التابعة لها 8 ساعات انقطاع المياه
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن انقطاع المياه عن المناطق التالية مدينة ومركز المنزلة والقرى التابعة، قرية الفروسات، وقرية العامرة، وقرية الجديدة والطويل، وقرية العزيزة، وقرية النسايمة.

وضعف المياه سيكون فى مناطق بمدينة المطرية، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء اليوم الإثنين، نظراً لقيام الشركة بأعمال تطهير مرفق مياه المطرية والمنزلة بالخزانات الأرضية، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.







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