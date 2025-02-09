مياه سوهاج تستقبل 7 آلاف شكوى خلال شهر يناير

سوهاج عمرو خلف

أكد محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة خلال شهر يناير من العام الجارى استقبلت 7698 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية والخط الساخن 125 وخدمة المواطنين وانه تم الاستجابة لنسبة 95% منها خلال ساعتين و5 % خلال 24 ساعة.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن 125 أنه تم خلال شهر يناير استقبال 7562 شكوى من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشركة الالكترونى www.scww.com.eg وأن هذه الشكاوى تتنوع ما بين شكاوى مياه الشرب وتشمل كسر ماسورة وانقطاع وضعف وتغير في مواصفات المياه وكسر بوش حريق وكذلك شكاوى الصرف الصحى والتى تشمل كسر ماسورة وطفح صرف صحي وطلب سيارة كسح وغطاء بالوعة والشكاوى المحاسبية وشكاوى المشروعات.

وأشارت إنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية أنه خلال شهر يناير تم الاستجابة لجميع شكاوى البوابة الحكومية والتى تبلغ 103 شكوى ،بالاضافة الى شكاوى خدمة المواطنين والوحدات المحلية والتى بلغت 33 شكوى وكذلك الرد على جميع الشكاوى الواردة عبر صفحة الشركة الرسمية وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعى.

