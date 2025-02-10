أخبار 24 ساعة..رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان