أخبار 24 ساعة..رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان
بعد رفعه لـ 7000 جنيه.. تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. إنفوجراف
متحدث الحكومة: تطبيق زيادة الأجور والمعاشات أول يوليو.. وحزمة قبل رمضان
متحدث الصحة: مصر تملك تنوعا كبيرا في مقدمي الخدمات الصحية
وزير الإسكان يُصدر قرارا بتقسيم مساحة مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين
وزير الصحة: منتدى التأمين الصحي الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي
الطقس غدا الإثنين.. أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق
وزير الصحة: تحقيق التغطية الصحية الشاملة ركيزة أساسية فى رؤية مصر 2030
الصحة: المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل يدفع 1% من دخله اشتراك سنوى
عضو بالقومى للأجور: الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه غير شامل حصة صاحب العمل
البنك الدولى يهنئ وزير الصحة لانخفاض معدل الإنجاب الكلى عام 2024 لـ2.41 مولود