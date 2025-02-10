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أخبار 24 ساعة..رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه

الإثنين، 10 فبراير 2025 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه رفع الحد الدنى للأجور
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان

بعد رفعه لـ 7000 جنيه.. تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. إنفوجراف

متحدث الحكومة: تطبيق زيادة الأجور والمعاشات أول يوليو.. وحزمة قبل رمضان

متحدث الصحة: مصر تملك تنوعا كبيرا في مقدمي الخدمات الصحية

وزير الإسكان يُصدر قرارا بتقسيم مساحة مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين

وزير الصحة: منتدى التأمين الصحي الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي

الطقس غدا الإثنين.. أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق

وزير الصحة: تحقيق التغطية الصحية الشاملة ركيزة أساسية فى رؤية مصر 2030

الصحة: المنتفع بمنظومة التأمين الصحى الشامل يدفع 1% من دخله اشتراك سنوى

 







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نقابة القطاع الخاص

العمالة المؤقتة

المجلس القومي للأجور

الحد الأدنى للأجور

شعبان خليفة

زيادة أجور القطاع الخاص

اليوم السابع بلس






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