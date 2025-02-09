هيئة السكة الحديد تعدل مواعيد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا طوال شهر رمضان

كتب سيد الخلفاوى

تستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان، بمواعيد جديدة لبعض القطارات لتناسب جمهور الركاب خلال الشهر الكريم، ومن المقرر أن يتم تعديل ميعاد قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا خلال شهر رمضان المعظم عام 1446 هـ.

وأصدرت الهيئة تعليمات لجميع المختصين، تتضمن:

أولاً : - إعتباراً من يوم السبت 1-3-2025، يتم قيام قطار 925 مكيف القاهرة / طنطا من محطة القاهرة الساعة 18.45 يصل محطة طنطا الساعة 20.10 كالجدول المرفق ، وبانتهاء شهر رمضان المعظم يتم عودة القطار لجدوله المقرر بجدول المسير الصادر في الأول من يوليو 2024.

وكانت هيئة السكة الحديد قررت تعديل مواعيد بعض القطارات على النحو التالى:

أولاً : اعتباراً من يوم السبت 1- 3 – 2025 يتم تنفيذ الآتي:

يتم إيقاف تشغيل قطارى 2027 - 2026 مكيف تالجو القاهرة / الاسكندرية وبالعكس ( إيقاق مؤقت ) ولحين صدور تعليمات أخرى .

قيام قطار 1915 سياحي القاهرة / المنصورة من القاهرة الساعة 15.20 يصل المنصورة الساعة 17.40 كالجدول المرفق .

وقوف قطار 3017 مكيف القاهرة / المنصورة بمحطتي قويسنا / بركة السبع كالجدول المرفق .

ويترتب على هذا التشغيل تعديل جداول قطار ( 587/586 ) مكيف الاسكندرية / المنصورة، وقطار ( 63 ) ركاب طنطا / المنصورة كالجدول المرفق.

ثانياً : بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود القطارات طبقاً لمواعيدها المدرجة بجدول المسير.