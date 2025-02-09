اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 فبراير 2025 07:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لكل منهما جهاز منفصل..

وزير الإسكان يُصدر قرارا بتقسيم مساحة مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين

الأحد، 09 فبراير 2025 06:25 م
وزير الإسكان يُصدر قرارا بتقسيم مساحة مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين شريف الشربينى
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتقسيم مساحة الأراضي السابق تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم (٢٤٩) لسنة ١٩٧٧ بشأن إنشاء تجمع عمراني "مدينة العاشر من رمضان" والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567  لسنة ١٩٨٠ بتحديد حدود مدينة العاشر من رمضان بمساحة (94818) فدانا، إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل، ومسمى مستقل ويستقل كل منهما عن الآخر، وفقاً لموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (۲۰۰) بتاريخ ۲۰۲۵/۱/۲۸.

وتضمن القرار أن تكون مساحة 55451 فدانا، تحت ولاية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وأن تكون مساحة 39367 فدانا، تحت ولاية جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر.

ونص القرار على استمرار تشكيل البناء التنظيمي لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بذات المستوى التنظيمي لأجهزة المدن (أ)، وأن ينشأ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز بمسمى (جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر) ويشكل البناء التنظيمي له بالمستوى التنظيمي لأجهزة المدن (أ)، على أن يخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصورة من القرار مع استكمال باقي الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 







مشاركة

وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

جهاز العاشر من رمضان






الرجوع الى أعلى الصفحة