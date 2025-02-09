متحدث الصحة: مصر تملك تنوعا كبيرا في مقدمي الخدمات الصحية

إبراهيم حسان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدولة عندما شرعت في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بدأتها في 6 محافظات تعدادها السكاني لا يزيد عن 6 ملايين نسمة.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، أن عدد أماكن الرعاية الأولية والتغطية الجغرافية وعدد السكان الذي سيتم تغطيته، يتم حسابه جزء أولي في المحافظات قبل إطلاق المنظومة في المحافظات، إضافة إلى الكوادر البشرية والإدارية يجرى مراجعتها في بداية التطبيق.

تابع حسام عبد الغفار: "مصر تملك تنوعا كبيرا في مقدمي الخدمات الصحية، وهذه ميزة يجب استغلالها، فهناك جهات تقدم الخدمة الصحية تابعة للدولة، وأخرى مستشفيات على مستوى عالي بالقطاع الخاص غير هادفة للربح، والمفيد للمنظومة دخول هذه المستشفيات كافة إليها لتقديم الخدمات".

وأشار، إلى أن أسعار الخدمات التي تتبعها منظومة التأمين الصحي بمنظومة التأمين تتم من خلال لجنة تنعقد بشكل دوري، تنظر في أسعار تلك الخدمات بما يحقق رغبة مقدم الخدمة سواء كان حكومة أو خاص.