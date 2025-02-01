الفيروسات التنفسية.. 7 أمراض خطيرة تصيب الأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة

كتب وليد عبد السلام

تعتبر الفيروسات التنفسية من أخطر أنواع الفيروسات لأنها تنتقل بسهولة عبر الهواء والرذاذ، وتسبب التهابات حادة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

"اليوم السابع" يستعرض تحليل معلوماتى عن أبرز هذه الفيروسات:

1- فيروس الإنفلونزا:-

• يتغير باستمرار مما يجعل السيطرة عليه صعبة.

• يسبب أعراضًا حادة مثل الحمى والسعال وآلام الجسم.

• يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو مضاعفات قاتلة في بعض الحالات.

2- فيروس كورونا:-

• المسبب لمرض كوفيد-19 .

• يسبب أعراضًا تتراوح من خفيفة إلى شديدة، مثل فقدان حاستي الشم والتذوق، ضيق التنفس، والالتهاب الرئوي.

3- فيروس الجهاز التنفسي المخلوي :-

• خطير على الرضع وكبار السن.

• يسبب التهاب القصيبات الهوائية والتهاب الرئة، وقد يؤدي إلى مضاعفات تستدعي العناية المركزة.

4. فيروس سارس: -

• ظهرلأول مرة في 2002 وانتقل بين عدة دول.

• يسبب التهابات رئوية حادة وقاتلة في بعض الحالات.

5- فيروس ميرس: -

• ظهر في الشرق الأوسط عام 2012.

• ينتقل من الجمال إلى البشر ويسبب أعراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الفشل التنفسي.

6- فيروس الحصبة

• يعتبر من الفيروسات شديدة العدوى.

• يسبب طفحًا جلديًا مع ارتفاع شديد في الحرارة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو التهاب دماغي.

7- فيروس أدينو

• يسبب التهابات في الجهاز التنفسي والعينين.

• يمكن أن يؤدي إلى التهابات حادة في الرئة، خاصة عند أصحاب المناعة الضعيفة.

طرق الوقاية :

• الحصول على التطعيمات (مثل لقاح الإنفلونزا وكوفيد-19 والحصبة).

• غسل اليدين باستمرار وتجنب الأماكن المزدحمة.

• ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة أو عند تفشي الفيروسات.

• تقوية المناعة من خلال التغذية السليمة والنوم الجيد.