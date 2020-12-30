رئيس الجمعية الإيطالية للفيروسات: سلالة إيطالية لفيروس كورونا منتشرة منذ أغسطس

فاطمة شوقى

كشف رئيس الجمعية الإيطالية لعلم الفيروسات (Siv-Isv) أرنالدو كاروزو، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، عن تداول سلالة مختلفة من فيروس كورونا (سارس ـ كوف ـ 2) في إيطاليا منذ أوائل أغسطس، تشبه إلى حد بعيد تلك الإنجليزية سيئة السمعة".

وقال عالم الفيروسات ، إن "السلالة الإيطالية اكتشفت في بريشا بمقاطعة لومبارديا ، وهي تسبق تلك التي ظهرت نهاية سبتمبر في المملكة المتحدة ثم انتشرت في أوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ويمكن أن تكون سابقة لها أيضًا".

وأوضح كاروزو وهو أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة بريشا، أن السلالة التي تم تحديدها، تمتلك عدة طفرات في بروتين سبايك، وهو الخطاف الذي يستخدمه الفيروس لمهاجمة المستقبِل الموجود على الخلايا المستهدفة في أجسامنا".

وأضاف "كنظيرتها الإنجليزية، فإن السلالة الإيطالية تحمل هي الأخرى طفرة تطورية في النقطة المحورية لتفاعل مستقبِل سبايك الخلوي، لكن في موضع مختلف، مما يجعل البروتين مختلفًا قليلاً عن بروتين الفيروس الوبائي الذي نعرفه جميعًا اليوم".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه، تم الكشف عن 11,212 إصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم، وفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فقد تم منذ يوم أمس، تسجيل 659 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 73,029 حالة منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء كوفيد 19.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه تم إجراء 128,740 من تحاليل مسحة الحلق/الأنف للكشف عن عدوى فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية.

وكشف التقرير عن أن "نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، بلغت 8.7٪".