هل الفيروسات التنفسية تؤثر على الجهاز الهضمى؟ وزارة الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو التهاب يصيب البطانة الداخلية للجهاز الهضمي.

ويمكن أن يحدث بسبب فيروس الروتا، أو نوروفيروس، أو الفيروس الغدي ، أو فيروسات أخرى تصيب الجهاز التنفسى.

وتابعت: الفيروسات التنفسية تصيب الجهاز التنفسى العلوى أو الجهاز التنفسى السفلى ومكانه فى الجهاز التنفسى وقالت: الفيروسات لها تأثيرات على الجسم بأكمله وتسبب اعراض كثيرة وتصل الى ارتفاع انزيمات الكبد والتسهال والمغص.

الفيروس الغدى هو فيروس شائع يصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، بدءًا من نزلات البرد الشائعة وحتى التهابات الجهاز التنفسي الأكثر خطورة والتي يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه منتشر بشكل خاص بين الأطفال.

وهناك العديد من سلالات الفيروسات الغدية المختلفة، وبعضها أكثر خطورة من غيرها بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي، يمكن أن يؤدي الفيروس الغدي أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال والقيء.

يمكن أن تختلف أعراض عدوى الفيروس الغدي اعتمادًا على سلالة الفيروس والصحة العامة للفرد.

تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:

-الحمى: غالبًا ما تسبب عدوى الفيروس الغدي حمى شديدة، والتي يمكن أن تستمر لعدة أيام.

-التهاب الحلق: يعد الشعور بالحكة أو الألم في الحلق من الأعراض الشائعة، التي تشبه أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا.

-سيلان أو انسداد الأنف: من الأعراض النموذجية احتقان الأنف وإفرازاته، مصحوبة بالعطس.

-السعال: قد يحدث سعال متواصل، مصحوب ببلغم في بعض الأحيان.

-العين الوردية: يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة، الذي يتميز بالاحمرار والحكة وإفرازات من العين.

-أعراض الجهاز الهضمي: يمكن لبعض سلالات الفيروسات الغدية أن تسبب الإسهال والقيء وآلام البطن.

-في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي الفيروس الغدي إلى التهاب رئوي أو مضاعفات تنفسية أخرى، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات صحية كامنة.