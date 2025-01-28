وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الوقاية من الفيروسات التنفسية فى الشتاء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الفيروسات التنفسية تنتشر خلال فصل الشتاء بشكل خاص، ويكون الأطفال وكبار السن وأصحاب أمراض المناعة والأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بها .

وتابعت وزارة الصحة: تتكرر الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، موضحة أنه يوجد الكثير من العادات التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الفيروسات التنفسية والتى تتضمن:

- علاج البرد وإنفلونزا والأدوار الصدرية والتنفسية أولاً بأول وعدم إهمال العلاج.

- الالتزام بجرعات الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.

الراحة في المنزل عند الإصابة بالعدوى أو المرض.

- تقليل التواصل مع المرضى والأشخاص الذين يعانون من أدوار تنفسية.

- اسأل طبيبك عن تقوية مناعتك باستخدام المكملات الغذائية.

- أهمية العيش بنمط حياة صحي غذائي ورياضي.

- الدفء الجيد في الشتاء خاصة للصغار وكبار السن والملابس المناسبة للطقس يساعد بشكل كبير على حماتهم من تكرار الأدوار التنفسية.

- عند السعال عليك بتغطية فمك جيدا بمنديل والتخلص منه بعدها.

- الإهتمام بنظافة اليدين بشكل خاص.

- تجنب العادات الناقلة للأمراض مثل وضع اليدين في الفم وقدم الأظافر وغيرها.

- الاهتمام بالإجراءات الاحترازية العامة المعروفة مثل تطهير اليدين بالكحول أو الجل والاهتمام بارتداء الكمامة