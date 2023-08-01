هل تساعد الروائح الطبيعية فى التغلب على أعراض القلق؟

كتبت إيناس البنا

أصبح التوتر والقلق جزءًا من حياتنا اليومية، وهناك عدة طرق مختلفة للتعامل معهما، لكن هل تعلم أن بعض الروائح الطبيعية يمكن أن يكون لها تأثيرات فورية على القلق، ووفقا لما نشره موقع healthline هناك 5 أعشاب طبيعية لروائحها تأثيرات مهدئة.

روائح طبيعية تساعد فى التغلب على أعراض القلق..

زيت اللافندر

من المعروف أن زيت اللافندر يساعد فى تقليل القلق وكذلك ضغط الدم، له خصائص يمكن أن تساعدك على الشعور بالاسترخاء والهدوء والسعادة، ويحظى استخدام هذا العطر بشعبية كبيرة.

زيت النيرولى

تستحضر هذه الرائحة المنزلية الأساسية والشائعة على الفور الشعور بالراحة والانتعاش، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر تأثيرات الاسترخاء وقد ثبت أنه يساعد فى التركيز.

الياسمين

يتميز الياسمين برائحته الرائعة التى لها العديد من الفوائد الصحية، زيت الياسمين ليس مفيدًا للشعر والبشرة فحسب، بل له أيضًا خصائص مهدئة ويعزز النوم.

زيت البرغموت العطرى

ينشأ زيت البرغموت من برتقال البرغموت، كما أن له تأثير مهدئ على مزاجك ويساعد في تقليل التوتر والقلق، عندما تشعر بالقلق ، يمكنك فقط وضع القليل من الزيت العطري على قطعة قماش أو قطن وشم العطر.

زيت البابونج

من المعروف أن زيت البابونج أو الشاي يحفز على النوم الجيد ويساعد في تخفيف تقلصات المعدة والالتهابات، لكنه قادر على أكثر من ذلك بكثير، حيث يمكن استخدامه على بشرتك أو أثناء الاستحمام بماء دافئ ومن المعروف أن رائحته تساعد في تقليل أعراض القلق.

كيف تعمل هذه الروائح الطبيعية في تقليل القلق؟

من المعروف أن بعض الروائح تزيد من نشاط الدماغ وتحسن مزاجك، هذه هي الطريقة التي يساعد بها الشخص على الهدوء والاسترخاء، ترتبط الروائح أيضًا بالعاطفة.