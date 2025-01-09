4 أعشاب تُعزز مناعة طفلك وتحميه من العدوى والأمراض فى الشتاء

كتبت إيناس البنا

وفقًا لطب الأعشاب البديل، تعتبر أشهر يناير حتى مارس في فصل الشتاء من الفترات التي تكثر بها نزلات البرد والأنفلونزا، والتي يجب خلالها الاهتمام بشكل خاص بمناعة طفلك .

وفقا لموقع " healthsite"، يوصى الأطباء بتناول الأطعمة التي يغلب عليها الطعم الحلو والحامض والمالح لأنها تساعد على تغذية الجسم.

حسب التقرير، فأنه خلال أوائل وأواخر الشتاء، يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل السعال ونزلات البرد والتهاب الحلق والربو ومشاكل الجلد ، مما يقلل من المناعة.

أعشاب لتعزيز مناعة الأطفال في الشتاء

الريحان

يعتبر الريحان بخصائصه المضادة للميكروبات وتعديل المناعة، وهو مفيد بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يكون الجهاز المناعي أكثر عرضة لمسببات الأمراض الخارجية.

الريحان يقوي جهاز المناعة حيث يعمل على إزالة السموم من الجسم ويحمي من نزلات البرد والسعال وأعراض الأنفلونزا، كما أنه ممتاز لصحة الجهاز التنفسي، حيث يهدئ الرئتين ويزيل المخاط الزائد، يمكن نقع أوراق الريحان الطازجة أو المجففة في الماء الساخن لصنع شاي خفيف، يمكن تناوله كمشروب يومي أو أثناء فترات المرض.

الكركم

الكركم له قيمة كبيرة لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة وتعديل المناعة، وهو مفيد بشكل خاص خلال فصل الشتاء لقدرته على مكافحة الحالات المرتبطة بالبرد مثل آلام المفاصل والسعال ومشاكل الجهاز التنفسي.

الكركمين، المركب النشط في الكركم، يعزز وظيفة المناعة ويقلل الالتهاب وله تأثير دافئ على الجسم، وهو فعال في علاج التهابات الجهاز التنفسي والإنفلونزا الموسمية ومشاكل الجهاز الهضمي من خلال تحسين أجني (نار الجهاز الهضمي).

يعد حليب الكركم أحد المستحضرات الشائعة للأطفال، حيث يتم إضافة قليل من الكركم إلى الحليب الدافئ مع السمن أو العسل، يمكن أيضًا تضمينه بكميات صغيرة في وجبات الأطفال، مثل الأرز أو الحساء أو الخضار، للمساعدة في الهضم وتقليل الانتفاخ.

الزنجبيل

الزنجبيل مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة، يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهابات ومحاربة العدوى، يحتوى الزنجبيل على مركب "جينجيرول"، الذى له تأثيرات كبيرة في تعزيز المناعة.

الثوم

يُعرف الثوم كنبات عشبى بخصائصه القوية المضادة للبكتيريا والفيروسات، ويمكن أن يساعد في منع وتقليل شدة الالتهابات، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الشتاء لدعم المناعة، وقد ثبت أن الأليسين، وهو مركب موجود في الثوم، يعزز وظيفة المناعة ويحمي من نزلات البرد الشائعة، مكملات الثوم يمكن أن تقلل من حدوث نزلات البرد الشائعة بنسبة تزيد عن 60٪.