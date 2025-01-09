وزير خارجية بريطانيا يسخر من تصريحات ترامب بشأن جرينلاند ويصفها بـ"استفزازية"

كتبت نهال أبو السعود

رفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التهديد الذي وصفه بـ"المزعزع للاستقرار" الذي أطلقه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على جرينلاند.

وقال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: "دعونا نتعامل بجدية، لن يحدث هذا". وعندما سئل عن رفض الرئيس الامريكي المنتخب استبعاد استخدام القوة أو التدابير الاقتصادية للاستيلاء على جرينلاند، التي تعد حاليا جزءا من الدنمارك، انفجر لامي ضاحكا.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "لم يخض أي حليف في حلف شمال الأطلسي حربا منذ ولادة حلف شمال الأطلسي (في عام 1949)"، وقال إن تصريحات ترامب تتفق مع عادته في الإدلاء بتصريحات استفزازية، وهو ما لم ينفذه دائما.

وأضاف: "نعلم من ولايته الأولى أن شدة خطابه وعدم القدرة على التنبؤ بما يقوله في بعض الأحيان يمكن أن يكون مزعزعا للاستقرار أظن أنه يستهدف في جرينلاند مخاوفه بشأن روسيا والصين في القطب الشمالي ومخاوفه بشأن الأمن الاقتصادي الوطني. إنه يدرك، وأنا متأكد من ذلك، أن جرينلاند هي ملك الدنمارك".

وفي حديث منفصل على قناة سكاي نيوز، رفض لامي إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب لإشارته إلى أنه قد يستخدم القوة العسكرية للاستيلاء على جرينلاند أو قناة بنما، قائلاً إن هذه التصريحات "كلاسيكية دونالد ترامب"، وقال أيضًا إن ترامب أثار "قضايا مشروعة" حول القناة، بعد أن زعم أنها تدار من قبل جنود صينيين.

وقال: "أعتقد أن ما يقف وراء دونالد ترامب هو أنه فاز للتو في الانتخابات صوت له سبعة وسبعون مليون شخص في جميع التصنيفات تقريبًا، بما في ذلك، بالمناسبة، الأمريكيون من أصل أفريقي واللاتينيون لقد جاء بوضوح شديد، قائلاً إنه سيعمل من أجل العمال، ويرى أن الأمريكيين والأمن الاقتصادي الوطني يركزون على ذلك لهذا السبب يثير قضايا تتعلق بقناة بنما، وأظن، جرينلاند. إنه دائمًا ما يضخم ذلك ويفعل ذلك في أقصى حد له. لكن وراء ذلك في الواقع قضية أمن قومي واقتصادية خطيرة للغاية".