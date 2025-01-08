6 فواكه شتوية تقاوم العدوى خلال فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لمعظمنا، فإن خيارات الفاكهة المفضلة تشمل التفاح، والموز، والعنب، وربما أنواع مختلفة من التوت - ولكن هناك العديد من الفواكه الأخرى التي قد لا تعرف عنها شيئًا والتي تستحق الاهتمام.

وفقا لموقع شبكة " فوكس نيوز" يشارك خبراء تغذية بنصائحهم حول كيفية زيادة تناولك لأنواع أخرى من الفاكهة التى تنتشر فى فصل الشتاء وتعزز جهاز المناعة.

الجوافة

تتمتع الجوافة بفوائد غذائية حيث أنها غنية بفيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة وفيتاميني أ و هـ والبوتاسيوم، يمكن إضافة شرائح الجوافة إلى سلطات الفواكه أو السلطات الخضراء أو الزبادي للحصول على نكهة مميزة.

الكيوى

يحتوي الجزء الداخلي على بذور سوداء صغيرة صالحة للأكل موزعة في جميع أنحاء اللحم، والطعم عبارة عن مزيج فريد من الحلاوة والطعم اللاذع، مما يجعله فاكهة منعشة ولذيذة."

هذه الفاكهة الصغيرة تحتوي على قدر كبير من القوة لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، مما يعزز صحة الجهاز المناعي وتعمل على محاربة العدوى في فصل الشتاء.

يحتوي أيضًا على عناصر غذائية أخرى مثل الألياف الغذائية وفيتامين ك وفيتامين هـ والبوتاسيوم، ويدعم فيتامين ك تخثر الدم وصحة العظام، وفيتامين هـ مضاد للأكسدة.

الكمكوات

هو فاكهة تشبه البرتقال صغيرة الحجم وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف والزيوت الأساسية ، يتم تناول الفاكهة كاملة، بما في ذلك القشر، للحصول على نكهة حلوة ولذيذة".

الكاكا

فاكهة حلوة المذاق ذات ملمس، هذه الفاكهة اللذيذة غنية بفيتاميني أ وج، فضلاً عن الألياف الغذائية، فيتاميني أ و ج يساهمان في صحة الجلد وتعزيز جهاز المناعة".

الرمان

غالبًا ما يتم الترويج للرمان باعتباره غذاءً خارقًا، فهو مصدر جيد لفيتامين سي والألياف وحمض الفوليك، الرمان غني أيضًا بمركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة".

الجريب فروت

هذا النوع من الحمضيات يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، عند اختيار الجريب فروت، يجب أن تأخذ الوقت الكافي لفحصه بعناية، فيجب أن يكون الجريب فروت ثقيلًا بالنسبة لحجمه دون أي بقع ناعمة أو كدمات".

يمكن استخدام الفاكهة بنفس الطريقة التي تستخدم بها الجريب فروت، حيث يمكن عصرها للحصول على مشروب منعش وإضافتها أيضًا إلى السلطات والحلويات.