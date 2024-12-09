أكلات الشتا.. تناول السبانخ بهذه الطريقة لتعزيز امتصاص الحديد وتقوية المناعة

كتبت مروة هريدى

السبانخ من الخضراوات الغنية بالمركبات الغذائية، خاصة الحديد، وتحتوي هذه الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية على فيتامينات A، C، K، ومعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم، حيث يحتوي كوبًا واحدًا من السبانخ النيئة على حوالي 2.7 ملج من الحديد، وهو ما يمثل 15٪ من القيمة اليومية الإجمالية للبالغين، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الحديد في السبانخ هو حديد غير هيمي قد لا يمتصه الجسم بسهولة مثل الحديد الهيمي من المنتجات الحيوانية، ونتيجة لذلك، لا يعرف معظم الناس الطرق الصحيحة للاستفادة القصوى من الفوائد الصحية للحديد الموجود فى هذه الخضروات الورقية الخضراء، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 5 طرق صحية لتناول السبانخ والتأكد من حصولك على أفضل امتصاص ممكن للحديد والفيتامينات الأخرى من هذه الخضروات الرائعة ومتعددة الاستخدامات:

تناول السبانخ مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي

إحدى الطرق الفعالة لتعزيز امتصاص الحديد من السبانخ هي دمجها مع الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ويمكن للفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون، وكذلك الفلفل الحلو والفراولة، أن تزيد بشكل كبير من كمية الحديد الذى يمتصه جسمك من السبانخ، فعلى سبيل المثال، إضافة القليل من عصير الليمون إلى سلطة السبانخ لا يعزز النكهة فحسب، بل يساعد أيضًا جسمك على استخدام الحديد بكفاءة أكبر، ويمكن أن يحول هذا المزيج طبقك إلى مصدر قوي للتغذية.

طهي السبانخ لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية

يمكن أن يؤدي طهي السبانخ في الواقع إلى زيادة توفر بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد، وفي حين تحتوي السبانخ النيئة على المزيد من مضادات الأكسدة مثل اللوتين، فإن الطهي يكسر الأكسالات، وهي مركبات يمكن أن تمنع امتصاص الحديد وتسهل على جسمك الوصول إلى الحديد الموجود في الأوراق، لذلك فإن طهيها يمكن أن يساعدك في الحصول على المزيد من الفوائد لهذه الخضروات الورقية.

أضف الدهون الصحية إلى السبانخ

السبانخ غنية بالكاروتينات، وتعمل بشكل أفضل عندما ترتبط هذه العناصر الغذائية بالدهون في الجسم، لذلك أضف بعض من زيت الزيتون أو الأفوكادو إلى السبانخ، ويمكن أن يزيد هذا من امتصاص فيتامين أ وفيتامين k القابلين للذوبان في الدهون مع إضافة مذاق لذيذ إلى كل وجبة.

دمج السبانخ مع الأطعمة الغنية بالحديد لتعظيم تناول الحديد

فكر في تناول السبانخ مع أطعمة أخرى غنية بالحديد، مثل البقوليات مثل العدس والحمص، والمكسرات مثل اللوز، واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج أو السمك، تعتبر إضافات رائعة للسبانخ وتوفر مصادر إضافية للحديد.

أضف السبانخ إلى العصائر

اصنع عصائر بالسبانخ فهي طريقة ممتازة لدمج السبانخ في نظامك الغذائي دون التنازل عن المذاق، إن مزج السبانخ مع الفواكه مثل الموز أو التوت لا يخفي نكهتها الترابية فحسب، بل يوفر أيضًا مشروبًا منعشًا مليئًا بالفيتامينات والمعادن، كما أن إضافة الزبادي أو الحليب يمكن أن يعزز من تناول الكالسيوم مع الحفاظ على قوام العصير الكريمي واللذيذ، وتعتبر هذه الطريقة رائعة بشكل خاص لأولئك الذين قد لا يستمتعون بتناول الخضروات الورقية مباشرة.