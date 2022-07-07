طرق مفيدة لتقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

تعزيز صحة الجهاز المناعى من أهم الطرق التى ينصح بها دائما، وذلك للوقاية من الأمراض والفيروسات التى يتعرض لها الجسم ويعتمد ذلك على النزام الغذائى وممارسة الرياضة وغيرها من الطرق الأخرى.

وحسب ما ذكره موقع health فإن أبرز طرق تقوية المناعة هى: المناعة في الحياة خط دفاعك الأول هو اختيار نمط حياة صحي، و يعد اتباع الإرشادات العامة للصحة الجيدة هو أفضل خطوة واحدة يمكنك اتخاذها نحو الحفاظ بشكل طبيعي على عمل نظام المناعة لديك بشكل صحيح. يعمل كل جزء من أجزاء جسمك ، بما في ذلك الجهاز المناعي ، بشكل أفضل عند حمايته من الاعتداءات البيئية ودعمه باستراتيجيات الحياة الصحية مثل:

-لا تدخن.

-تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات.

-ممارسة الرياضة بانتظام.

-حافظ على وزن صحي.

-احصل على قسط كافٍ من النوم.

-اتخذ خطوات لتجنب العدوى ، مثل غسل يديك بشكل متكرر وطهي اللحوم جيدًا.

-حاول تقليل التوتر.

إن محاولة تعزيز خلايا جهازك المناعي أمر معقد بشكل خاص لأن هناك العديد من أنواع الخلايا المختلفة في الجهاز المناعي التي تستجيب للعديد من الميكروبات المختلفة بعدة طرق. ما الخلايا التي يجب أن تعززها وإلى أي رقم؟ حتى الآن ، لا يعرف العلماء الإجابة. ما هو معروف هو أن الجسم يولد الخلايا المناعية باستمرار. بالتأكيد ، فإنه ينتج عددًا من الخلايا الليمفاوية أكثر مما يمكن استخدامه. تزيل الخلايا الإضافية نفسها من خلال عملية طبيعية لموت الخلايا تسمى موت الخلايا المبرمج - بعضها قبل أن ترى أي فعل ، والبعض الآخر بعد الانتصار في المعركة. لا أحد يعرف عدد الخلايا أو أفضل مزيج من الخلايا الذي يحتاجه الجهاز المناعي ليعمل في مستواه الأمثل.