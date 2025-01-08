السكتة الدماغية الصامتة أثناء الحمل.. هل يمكن اكتشافها؟

كتبت فاطمة خليل

خثار الجيب الوريدى الدماغى (CVST) هو سكتة دماغية نادرة تهدد الحياة أثناء الحمل وتنتج عن جلطات الدم، مع زيادة المخاطر بسبب تغيرات تجلط الدم وعوامل أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية اكتشاف السكتة الدماغية الصامتة أثناء الحمل وطرق علاجها، وبحسب موقع "تايمز ناو" خثار الجيب الوريدي الدماغي هو شكل فريد من أشكال السكتة الدماغية الناجمة عن جلطات الدم التى تتشكل فى الجيوب الوريدية فى الدماغ، وتعيق هذه الجلطات تدفق الدم، ما يؤدى إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة والمضاعفات المرتبطة بها.

دور الحمل فى خطر الإصابة بخثار الجيب الوريدى الدماغى

الحمل يحفز تغييرات فى نظام التخثر، مما يجعل الدم أكثر عرضة للتجلط، هذه الحالة التى تزيد من تخثر الدم يمكن أن تستمر حتى فترة ما بعد الولادة، مما يزيد من خطر الإصابة بخثار الجيب الوريدى الدماغى.

كما تزيد عوامل مثل الولادة القيصرية والالتهابات الجهازية والقىء وفقر الدم من هذا الخطر، تظهر هذه الحالة بشكل شائع خلال الثلث الثالث من الحمل والأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة.

عوامل الخطر الأخرى تشمل.. حالات مؤقتة مثل الحمل واستخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم والجفاف، حالات دائمة مثل مرض الخثار، والتخثر الوراثي، والسرطان.

أعراض ومضاعفات خثار الجيب الوريدي الدماغي

الأعراض الأكثر شيوعًا لخثار الجيب الوريدي الدماغي هي الصداع، والذي يمكن أن يتراوح من خفيف إلى شديد.

الأعراض الأخرى قد تشمل..

- عدم وضوح الرؤية.

- الإغماء أو فقدان الوعي.

- فقدان السيطرة على الحركة في أجزاء من الجسم.

- غيبوبة.

إذا تُرك خثار الجيب الوريدي الدماغي دون علاج، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل..

صعوبات الكلام.

ضعف الحركة.

مشاكل الرؤية.

الصداع المستمر.

زيادة الضغط داخل الجمجمة.

الضغط على الأعصاب القحفية.

إصابة دماغية دائمة.

في بعض الحالات، قد تكون الحالة قاتلة.

تحديد وتشخيص خثار الجيب الوريدي الدماغي

أهمية التشخيص المبكر في إدارة خثار الجيب الوريدي الدماغي بشكل فعال وتشمل طرق التشخيص اختبارات التصوير مثل MRI Brain وMRVogram وCT Venogram، بالإضافة إلى اختبارات الدم المحددة لتقييم التخثر وعوامل الخطر الأخرى.

يعد تحديد مناطق ضعف تدفق الدم في الدماغ أمرًا بالغ الأهمية للتشخيص الدقيق.

علاج خثار الجيب الوريدي الدماغي

العلاج بمضادات التخثر وأدوية السيولة هو العلاج الأولي لإدارة خثار الجيب الوريدي الدماغي.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من تدهور عصبي أو غيبوبة قد يكون العلاج داخل الأوعية الدموية أو التدخل الجراحي ضروريًا.

الوقاية من خثار الجيب الوريدي الدماغي أثناء الحمل

اتباع تغييرات نمط الحياة التالية تقلل خطر الإصابة بخثار الجيب الوريدي الدماغي:

- الحفاظ على نظام غذائي منخفض الدهون غني بالفواكه والخضروات.

- ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- تجنب التدخين.

- إدارة الحالات الصحية المزمنة مثل مرض السكري.

الاهتمام الطبي الفوري للأفراد الذين يعانون من أعراض خثار الجيب الوريدي الدماغي، وخاصة خلال فترات عالية الخطورة مثل أواخر الحمل ومرحلة ما بعد الولادة، أمر مهم.

إن تقييم طبيب الأعصاب أمر بالغ الأهمية للتشخيص والعلاج الفعالين ومن خلال تعديلات نمط الحياة والمراقبة يمكن تقليل خطر هذه الحالة الخطيرة بشكل كبير.