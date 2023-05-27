مرحلة التعافى بعد الولادة.. معلومات مهمة لازم تعرفيها

كتبت نهير عبد النبى

يختلف التعافي بعد الولادة من أمرأة لأخرى، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع (أو أشهر) لفقدان بطنك بعد الولادة، على سبيل المثال قد يستغرق فقدان الوزن بعد الولادة من 6 إلى 12 شهرًا أو أكثرعندما تحصلين على أول فترة بعد الولادة ستعتمد جزئيًا على ما إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية ومقدارها تمامًا مثل التكيف مع حياتك الجديدة مع طفلك ، قد يبدو الاعتناء بجسمك المتغير بعد الولادة كثيرًا ، لكنك ستشعرين أنك أكثر فأكثر كل يوم وأنت تتعافين.

فيما يلي بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا حول التعافي بعد الولادة وفقا لما ذكره موقع babycenter

س: ما هي مدة التعافي بعد الولادة؟ كل أم مختلفة يعتمد التعافي بعد الولادة على عدد من العوامل ، مثل عمرك وصحتك العامة ، ونوع الحمل الذي تعرضت له (مع أو بدون مضاعفات الحمل ) ، ونوع المخاض والولادة التي خضعت لها، ومع ذلك ، تشعر معظم الأمهات إلى حد ما "بالعودة إلى طبيعتها" بحوالي ستة إلى ثمانية أسابيع بعد الولادة.

إذا كنت ترضعين من حليب الأطفال بشكل حصري ، فقد يكون لديك أول فترة بعد الولادة بحلول ذلك الوقت.

هذا لا يعني أن جميع أعراضك ستستغرق وقتًا طويلاً لتهدأ، يجب أن يتباطأ نزيف ما بعد الولادة في غضون أيام ، ويجب أن تختفي الآلام اللاحقة في غضون أسبوع أو نحو ذلك.



س:ما الأساسيات التي يجب أن أحصل عليها في مجموعة التعافي بعد الولادة؟ قومى بإعداد مجموعة أدوات التعافي بعد الولادة قبل موعد ولادتك بفترة طويلة (ربما مع حقيبة المستشفى الخاصة بك ). فيما يلي أهم الأشياء التي يجب تضمينها:

-الفوط الصحية ستعانين من نزيف ما بعد الولادة (هلابة) بعد الولادة مباشرة. في الأيام القليلة الأولى ، قد يكون التدفق مشابهًا لفترة غزيرة ، لذلك قومى بتخزين بعض الفوط الكبيرة جدًا لتلك الأيام، يمكنك التبديل إلى فوط أصغر حيث يخف التدفق.



الملابس الداخلية بعد الولادة عندما تتوقف عن النزيف بما يكفي لتحتاج إلى فوط صحية كبيرة ، قد ترغب في الانتقال من الملابس التي تستخدم لمرة واحدة إلى شيء يشبه الملابس الداخلية العادية. اختاري ملابس داخلية مريحة جدًا بعد الولادة (ناعمة وأكبر مما ترتديه عادةً) وقابلة للتمدد.



-كيس ثلج يمكن أن يخدر الثلج الألم ويقلل التورم ويكون مسكنًا جدًا للألم العجاني لن تكون عبوة الثلج العادية مريحة ، ولكن هناك منتجات في السوق مصممة خصيصًا لاستخدامها في منطقة العجان، تتشكل عبوات الجل هذه على شكل فوط صحية بحيث يمكنك وضعها في ملابسك الداخلية ، وستتوافق مع جسمك.

-مسكن للآلام قد تشعربين بالألم وعدم القدرة على بعذل مجهود سواء كانت الولادة طبيعية او قيصرية لذلك ينصح بتناول مكسنات الألم الآمنة، إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية ، فستحتاجين أيضًا إلى تخزين ما يلي:

- كريم إذا كانت حلماتك جافة أو متشققة أو تسبب الحكة أو تنزف ، يمكن لكريم الحلمة ترطيبها وشفائها بأمان، و تجد بعض الأمهات أيضًا أن كريم الحلمة مفيد في تشحيم حواف مضخات الثدي.

-وسائد الرضاعة تساعدك وسائد الرضاعة المصممة خصيصًا على وضع طفلك بشكل مريح في كل جلسة تمريض، يستخدمها بعض الآباء أيضًا أثناء الرضاعة بالزجاجة وكراسي صغيرة لأطفالهم. -حمالات الصدر سترغب في بعض حمالات الصدر ، مما يسهل عليك إرضاع طفلك بشكل مريح. اخترها وفقًا لاحتياجاتك ، سواء كان ذلك شيئًا داعمًا ، أو شيئًا تنام فيه ، أو حمالة صدر يمكنك استخدامها أيضًا في الضخ.



س:كم من الوقت تنزفين بعد ولادة الطفل؟ يستمر النزيف المهبلي بعد الولادة عادةً لمدة أربعة إلى ثمانية أسابيع. لكنها ليست نفس التدفق المستمر للدم. في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة ، ستنزفين قليلًا ، مثل غزارة الدورة الشهرية.