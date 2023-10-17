6 حالات يلجأ فيها الطبيب للولادة القيصرية.. اعرفيها

فاطمة ياسر

عند اقتراب موعد الولادة ، يفضل العديد من النساء الولادة الطبيعية، ولكن هناك بعض الحالات التي يقرر الطبيب خضوعها للولادة القيصرية، بهدف الحفاظ على صحة الأم والجنين.