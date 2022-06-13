7 علامات تخبرك بنقص أحماض أوميجا 3 فى جسمك

كتبت ميرفت رشاد

تعتبر دهون أوميجا 3 مهمة جدًا في نظامنا الغذائي لدعم صحة الجلد والعين والدماغ والمناعة ، لا تستطيع أجسامنا إنتاج أوميجا 3 ، لذا يجب أن تحصل عليها من طعامك أو من المكملات الغذائية، هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وحمض إيكوسابنتانويك (EPA) ، وحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، من الضروري تناول ما بين 250-500 مجم من DHA و EPA معًا يوميًا للبقاء بصحة جيدة ، في الوقت الحالي، لا يوجد اختبار موحد لقياس نقص أوميجا 3 ، لذلك قد يكون من الصعب اكتشافه ، ولكن هناك بعض العلامات والأعراض التي تشير إلى أنك قد تحتاج إلى استهلاك المزيد من مصادر أوميجا 3 ، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

مثل المكسرات ( الجوز على وجه الخصوص) والبذور ( تحتوي بذور الشيا على ALA لمدة يوم كامل ) ، أو المأكولات البحرية ، أو الأسماك الدهنية مثل السلمون ، أو سمك القد ، أو السردين ، أو الماكريل ، أو الطحالب (المعروفة أيضًا باسم خضار البحر ) ، أو المكملات الغذائية مثل زيت السمك أو الطحالب . يقول الدكتور بلاند: " نظرًا لأن زيوت أوميغا 3 هي أعضاء في عائلة الدهون الغذائية ، فمن الأفضل امتصاصها عند تناولها مع الأطعمة التي تحتوي على بعض الدهون".

على الرغم من عدم ظهور جميع مؤشرات نقص أوميغا 3 - مثل الالتهاب المزمن ومشاكل القلب - إلا أن هناك بعض الطرق الشائعة التي يخبرك بها جسمك بأنه ينخفض. قبل البدء في أي مكمل جديد أو بروتوكول غذائي ، من الأفضل دائمًا مراجعة طبيبك.

7 علامات تدل على نقص أوميجا 3

1- الأكزيما أو حب الشباب:

تساعد الأحماض الدهنية في الحفاظ على أغشية الخلايا صحية ، بما في ذلك مساعدتها على الاحتفاظ بالرطوبة، لذلك يمكن أن تكون البشرة الجافة علامة تحذير مبكرة على أنك لا تستهلك ما يكفي من أوميجا 3 لتحقيق ذلك.

حتى أن هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن مكملات أوميجا 3 يمكن أن تساعد في حالات الجلد مثل الأكزيما والصدفية بسبب ذلك ، وقدرتها على تقليل الالتهاب في الجسم. أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا زيت السمك الذي يحتوي على 1.8 جرام من EPA شهدوا انخفاضًا في أعراض الأكزيما بعد 12 أسبوعًا . كما أن زيادة حب الشباب هي أحد أعراض انخفاض مستويات أوميجا 3.

2. هشاشة / ترقق الشعر:

على غرار بشرتك ، إذا بدأ شعرك يصبح جافًا ، وباهتًا ، وبدأت الأطراف في التقصف ،أو بدأت في التساقط فهذه كلها علامات على نقص أوميجا 3 ، أظهرت الدراسات أن مكملات أوميجا 3 قد قللت من تساقط الشعر لدى النساء .

3. آلام وتيبس المفاصل:



نظرًا لأن أوميجا 3 تنتج استجابة مضادة للالتهابات في الجسم ، فمن المعتقد أن آلام المفاصل وتيبسها ، خاصة النوع الناجم عن التهاب مثل التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، يمكن أن يكون علامة على نقص أوميجا 3، وقد وجدت الدراسات أن المكملات المناسبة تخفف الأعراض للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي وآلام المفاصل المصاحبة لمرض الذئبة .

4. ضباب الدماغ وفقدان الوظيفة المعرفية:



بعض الدلائل التي تشير إلى أنك لا تحصل على ما يكفي من أوميجا 3 تشمل صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة.

5. الاكتئاب:



ترتبط المستويات المنخفضة من أحماض أوميجا 3 الدهنية أيضًا بالاكتئاب ، فضلاً عن الاضطرابات النفسية الأخرى مثل الاضطراب ثنائي القطب والفصام واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) ، وفقًا للبحث .

6. جفاف العيون:



يعاني حوالي 14 % من جميع البالغين في الولايات المتحدة من جفاف العين ، والذي ينتج جزئيًا على الأقل عن الالتهاب، في دراسة كبيرة على النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 84 عامًا ، لوحظ أن أولئك الذين لديهم أعلى مستوى من تناول أوميجا 3 قد انخفض بنسبة 17 % في جفاف العين .

7. التعب:



التعب هو علامة شائعة لنقص أوميجا 3 ، ووجدت الأبحاث التي أجريت حول تأثيرات مكملات أوميجا 3 على الذئبة (التي تتميز بألم المفاصل والتعب) ، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية كانت قادرة على للتخفيف من كلا الأعراض .