قمر التربيع الأول يزين السماء اليوم.. وهذا موعد أول بدر فى السنة

كتب محمود راغب

يتراءى القمر، اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، فى طور التربيع الأول، حيث يضىء نصف قرصه فقط فى منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا .

وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضىء من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق (اتجاه الغرب فى حالة التربيع الأول)، ومن ثم يتحرك القمر فى السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا .



وخلال شهر يناير 2025، يكون هواة الفلك على موعد مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويشاهد بعضها بالعين المجردة، كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وفى يوم 14 يناير، يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة فى ذلك اليوم حيث يكون القمر فى حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس فى صباح اليوم التالى، وتكون نسبة لمعانه 100%، وحيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقى لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا فى الفترة من 13 إلى 16 يناير، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم وولف مون أو قمر الذئب.