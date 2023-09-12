أعراضه غير عادية.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الميتانيمو البشرى

كتبت فاطمة خليل

الفيروس الميتانيمو البشري (HMPV) هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي ويؤثر في المقام الأول على الجهاز التنفسي لدى البشر، تم التعرف عليه لأول مرة في عام 2001 ومن المعروف أنه يسبب التهابات الجهاز التنفسي، خاصة عند الأطفال الصغار وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

واجتاح فيروس الميتابنيوم البشري جميع أنحاء الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام وفقًا للتقارير، ويسبب الفيروس، الذي يشار إليه أيضًا باسم HMP، التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي. يقترح الخبراء أن الرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد بسبب هذا الفيروس الرئوي ، ويجب على الآخرين أن يأخذوا نفس المستوى من القلق كما هو الحال بالنسبة لنزلات البرد

ما فيروس HMP؟

الفيروس الميتانيمو البشري هو فيروس تنفسي ينتمي إلى عائلة الفيروسات الرئوية، وهي نفس المجموعة التي تحتوي على الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والفيروسات المسببة للحصبة. تم اكتشافه في هولندا عام 2001 من 28 طفلاً. وتبين أن الأعراض السريرية لدى الأطفال الذين تم عزل الفيروس منهم كانت مماثلة لتلك الناجمة عن عدوى الفيروس المخلوي التنفسي البشري، وتتراوح من أمراض الجهاز التنفسي العلوي إلى التهاب القصيبات الحاد والالتهاب الرئوي.

ووجد الباحثون، الذين حددوا الفيروس، أن جميع الأطفال تقريبًا في هولندا تعرضوا للفيروس الرئوي البشري وأن الفيروس ينتشر بين البشر منذ 50 عامًا على الأقل.

زادت حالات HMP بنسبة 36٪ عما كانت عليه قبل الوباء

ارتفعت حالات الإصابة بهذا الفيروس الرئوي التالي في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مارس، وفقًا للتقرير. وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (US CDC)، كانت 19.6% من اختبارات المستضدات و10.9% من اختبارات PCR لفيروس HMPV إيجابية في أوائل ومنتصف مارس.

وهذه الأرقام أعلى بنحو 36% مما كانت عليه قبل الوباء.

يشبه الفيروس الأنفلونزا السنوية في الولايات المتحدة، وتبدأ عدوى فيروس HMPV في الانتشار في الشتاء وتستمر حتى الربيع. والخبر السار هو أن المستويات قد انخفضت، وفقًا لتقرير صادر عن جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث صدر في يونيو.

ما الأعراض؟

يدرج مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة السعال والحمى واحتقان الأنف وضيق التنفس كأعراض شائعة للعدوى الناجمة عن الفيروس التالي.

تظهر الأعراض بشكل بارز عند الأطفال، خاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. تقول جمعية الرئة الأمريكية: "معظم الأطفال الذين يصابون بفيروس hMPV يبلغون من العمر 5 سنوات أو أقل. وهناك عدد قليل من الأطفال المصابين (5-16٪) سيصابون بعدوى الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي".

طرق الوقاية

فيروس HMP معدي وينتشر من شخص مصاب إلى شخص سليم عن طريق إفرازات السعال والعطس، وذلك عن طريق اللمس أو المصافحة، ولمس الأشياء أو الأسطح التي عليها الفيروسات ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

يقول مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة: "في الوقت الحالي، لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لعلاج فيروس HMPV ولا يوجد لقاح للوقاية من فيروس HMPV". ومن أجل الوقاية من العدوى، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بما يلي:

اغسل أيديهم كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

تجنب لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم بأيدي غير مغسولة

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض

وتقترح على الأشخاص المصابين تغطية أفواههم وأنوفهم عند السعال والعطس، وغسل أيديهم بشكل متكرر، وتجنب مشاركة أكوابهم وأدوات تناول الطعام مع الآخرين، والامتناع عن تقبيل الآخرين والبقاء في المنزل عندما يكونون مرضى.