أفضل مكملات غذائية لنمو العضلات وكمية البروتين المناسبة

كتبت ايناس البنا

يحتاج جسم الإنسان إلى جميع أنواع المعادن المغذية، تساعد الفيتامينات و البروتينات والمعادن والكربوهيدرات وحتى الدهون الجسم في الحصول على الطاقة وتساعد في عمل جميع الأعضاء الحيوية.

توفر البروتينات، المعروفة باسم اللبنات الأساسية للجسم تغذية شاملة وتكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يكون الحصول على البروتين ضروريًا بشكل دائم ودعم العضلات وفقدان الوزن والتغذية العامة من الغذاء وحده.

مساحيق البروتين وفقا لموقع " healthsite"، هي واحدة من أفضل المكملات الغذائية المتوفرة بسهولة في السوق أو يمكن صنعها في المنزل باستخدام المكونات اليومية.

ما هومسحوق البروتين؟

مساحيق البروتين هي أشكال مركزة من البروتين من مصادر حيوانية أو نباتية، تتكون مساحيق البروتين الحيواني من نوعين من بروتينات الحليب تسمى مصل اللبن والكازين، حيث أصبح مصل اللبن أكثر شيوعًا.

بروتين مصل اللبن، من ناحية أخرى ، معزول عن مصل اللبن ، وهو جزء سائل من الحليب ينفصل أثناء إنتاج الجبن، يمكن أيضًا الحصول على مساحيق البروتين من بروتينات نباتية مختلفة مثل الأرز البني والبازلاء وفول الصويا.

لماذا تستخدم مساحيق البروتين؟

توفر مساحيق البروتين بشكل عام 20-30 جرامًا من البروتين لكل ملعقة ، وتستخدم بعد التدريبات المكثفة لدعم نمو العضلات، وفقًا للخبراء ، تحتاج العضلات إلى البروتين لإعادة بناء أنسجتها بعد تمارين القوة.

يوصي الأطباء عادةً بالحصة الغذائية للبروتين عند 0.36 جرام لكل رطل (0.8 جرام لكل كيلوجرام) من وزن الجسم يوميًا.

ما هي كمية مسحوق البروتين التي يجب أن تستهلكها؟

يمكن للأشخاص الذين يستهلكون مساحيق البروتين أن يتحملوا بأمان 1.14-1.5 جرام لكل رطل (2.5-3.3 جرام لكل كيلوجرام) من البروتين يوميًا ، وفقًا لـ Healthline.

يقول خبراء الصحة إنه على الرغم من كونه مضافًا غذائيًا لنظامك الغذائي، إلا أنك لست بحاجة إلى تناوله لتكون صحيًا.

الأطعمة الكاملة الغنية بالبروتين مثل البيض والأسماك والدجاج والحمص تحتوي على فيتامينات ومعادن أكثر أهمية للصحة، وبما أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم من مسحوق البروتين، فإنها قد تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، مما يجعلك تشعر بالشبع. .

ومع ذلك ، يعتبر مسحوق البروتين مهضومًا مسبقًا ويمكن أن يجعلك جائعًا بسرعة، مما يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

يوصي الأطباء باستخدام مسحوق البروتين فقط لتكملة نظامك الغذائي المتوازن في الأوقات التي قد لا تتمكن فيها من تلبية احتياجاتك من البروتين.

كيف تستخدم مسحوق البروتين؟

يوصي خبراء اللياقة البدنية باستخدام مسحوق البروتين بالطرق التالية:

المخفوقات:

الطريقة الأكثر شيوعًا لأخذ مسحوق البروتين هي التخلص منه، يشرب معظم رواد الصالة الرياضية وعشاق اللياقة البدنية مشروب البروتين قبل وبعد ممارسة الرياضة، يمكنك تحضير المخفوق باستخدام مكونات طبيعية مختلفة مثل الفواكه والخضراوات الورقية والمكسرات ، جنبًا إلى جنب مع البدائل النباتية مثل حليب اللوز وحليب البازلاء وحليب الشوفان لصنع مخفوق البروتين.

العصائر:

إذا كنت تحب صنع العصائر، فإن مسحوق البروتين الرائع يمكن أن يحول أي عصير إلى علاج لذيذ، يمكنك إقران مسحوق البروتين بالفواكه الموسمية المختلفة لعمل عصائر لذيذة.

الشوفان:

دقيق الشوفان وغيرها من الحبوب إلى روائع غنية بالبروتين ولذيذة، أضف نصف حصة من مسحوق البروتين إلى كل حصة من الشوفان، مع بعض الحليب والعسل وحفنة من المكسرات ، واتركها في الثلاجة طوال الليل.

من يجب أن يتجنب تناول مسحوق البروتين؟

يقول الخبراء إن الاستهلاك العالي للبروتين يعتبر آمنًا، باستثناء أولئك الذين يعانون من اضطرابات في الكلى، أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى يجب توخي الحذر قبل تناول مسحوق البروتين واستشارة الطبيب دائمًا.

أيضًا ، إذا كنت تعاني من أي نوع من الحساسية والحساسيات الغذائية ، يجب أن تكون حذرًا عند اتخاذ قرار بشأن مسحوق البروتين.

إذا كنت كذلك غير قادر على تحمل اللاكتوز، إما بروتين نباتي أو عزل مصل اللبن سيفي بالغرض، تحتوي تركيزات مصل اللبن على الكازين ، وهو بروتين حليب بطيء الهضم ولكنه فعال، لا يتسامح الجميع مع بروتين الكازين ، لذلك أصبحت عزلات مصل اللبن شائعة.