أفضل وأسوأ الأطعمة التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار

كتبت إيناس البنا

غالبًا ما يُطلق على وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم لأنها توفر الطاقة الأولية والعناصر الغذائية لبدء اليوم بعد صيام طوال الليل، وتؤثر جودة وجبة الإفطار على مستويات السكر في الدم، والتمثيل الغذائي، والطاقة طوال اليوم.

ويمكن أن تعزز وجبة الإفطار المتوازنة التى تحتوي على البروتين والدهون الصحية والألياف، التركيز وتتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزز إدارة الوزن.



من ناحية أخرى، وفقًا لموقع "NDTV"، قد يؤدي تخطي وجبة الإفطار أو تناول الأطعمة السكرية والمصنعة إلى انخفاض الطاقة، والإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أفضل الأطعمة لوجبة الإفطار

1 . الشوفان

غني بالألياف، خاصة البيتا جلوكان، يدعم صحة القلب، ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويمكنك تناوله مع الفواكه الطازجة أو المكسرات أو البذور للحصول على المزيد من العناصر الغذائية.

2 . البيض

مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة والعناصر الغذائية الأساسية مثل الكولين، كما أنه يعزز الشعور بالشبع ويدعم الحفاظ على العضلات ويمكن طهيه بطرق صحية مختلفة مثل السلق أو السلق.

3 . الزبادي اليوناني

يحتوي الزبادي اليوناني على نسبة عالية من البروتين والبروبيوتيك، وهو يدعم صحة الأمعاء ويمنع الشعور بالجوع، اختر الأنواع العادية غير المحلاة وأضف التوت أو القليل من العسل للحصول على حلاوة طبيعية.

4 . الأفوكادو

غني بالدهون الصحية والألياف، مما يجعله مثاليًا لوجبة إفطار متوازنة، افرده على خبز محمص من الحبوب الكاملة أو تناوله مع البيض للحصول على طاقة مستدامة.

5. العصائر المصنوعة منزليًا

تحتوي على مزيج من الخضروات الورقية والفواكه ومصادر البروتين مثل الزبادي أو مسحوق البروتين والدهون الصحية مثل زبدة الجوز غنية بالعناصر الغذائية ويمكن تخصيصها لتناسب أهدافك الغذائية.

أسوأ الأطعمة لتناولها في وجبة الإفطار

1 . الحبوب السكرية

تحتوي الحبوب السكرية على نسبة عالية من السكريات المكررة ومنخفضة الألياف، ويمكن أن تسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم يتبعه انخفاض حاد، مما يجعلك متعبًا وجائعًا.

هذه الأطعمة غنية بالسعرات الحرارية ولكنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، كما أن محتواها المرتفع من السكر والدهون يساهم في زيادة الوزن وانخفاض مستويات الطاقة.

2 . الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على نسبة منخفضة من الألياف والعناصر الغذائية، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، واستبداله بالخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة هو بديل أكثر صحة.

3 . الزبادي المنكهة

غالبًا ما تكون الزبادي المنكهة مسبقًا محملة بالسكريات المضافة، مما ينفي فوائدها الصحية، الزبادي العادي أو غير المحلى هو الخيار الأفضل.

4 . العصائر الجاهزة

رغم أن العصائر التي تباع في المتاجر قد تبدو صحية، إلا أن معظمها يحتوي على نسبة عالية من السكر وتفتقر إلى الألياف، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، اختر الفاكهة الكاملة بدلاً من ذلك.

من خلال إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية وتجنب الخيارات السكرية والمعالجة، يمكنك إنشاء وجبة إفطار تدعم أهدافك الصحية وإدارة وزنك.

