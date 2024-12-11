لتحسين وظائف الهضم وتزويد الطاقة.. طرق لخلط الفواكه مع البذور بشكل صحى

كتبت فاطمة ياسر

ابدأ يومك وعزز مستويات طاقتك من خلال تجربة بعض الطرق البسيطة والفعّالة فى وجبة الإفطار، وتناول الفاكهة مع البذور والمكسرات، فتعد هذه التركيبات البسيطة طريقة رائعة لتزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والدهون الصحية والبروتين ومضادات الأكسدة، ومن خلال إقران الفاكهة بالبذور والمكسرات، يمكنك بسهولة تعزيز طاقتك ودعم صحة الجهاز الهضمى وتحسين صحة الجلد وموازنة الهرمونات وحتى تعزيز صحة القلب، وذلك وفقا لموقع healthshots.

ونستعرض فى هذا التقرير أفضل طرق تناول الفواكه مع البذور والمكسرات والتي من شأنها تحسين صحتك ولياقتك البدنية بشكل عام، ومنها..

1. قبل التمرين.. التفاح، القرفة، زبدة الجوز أو البذور

للحصول على وجبة خفيفة مثالية قبل التمرين، تناول الفاكهة مع البذور مثل التفاح مع القرفة وزبدة الجوز أو مسحوق البذور للحفاظ على مستويات الطاقة لديك، والتفاح غني بالألياف ومضادات الأكسدة، والقرفة تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

2. الصحة الهرمونية.. الرمان وبذور الكتان وبذور اليقطين

يلعب التوازن الهرموني دورًا مهمًا في الصحة العامة، كما أن إقران الفاكهة بالبذور، مثل الرمان مع بذور الكتان المحمصة وبذور اليقطين، يمكن أن يحدث العجائب، فيحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات هرمون الاستروجين وتحسين الخصوبة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of Life، وتعد بذور الكتان المحمصة مصدرًا رائعًا، والتى تساعد فى منع مستويات هرمون الاستروجين الزائدة، وبذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم والزنك، وهما ضروريان لإنتاج الهرمونات والتوازن.

3. الحالة المزاجية والعضلات.. الموز والزبادي واللوز

الموز مصدر ممتاز للبوتاسيوم، الذي يساعد في وظائف العضلات ويمنع التشنجات، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعافي العضلات، عند إقرانه بالزبادي الغني بالبروتين، والذي يحتوي أيضًا على البروبيوتيك الذي يدعم صحة الأمعاء، واللوز، الذي يوفر الدهون الصحية والمغنيسيوم، يمكن لهذا المزيج أن يعزز مزاجك ويصلح عضلاتك.

4. دعم الجهاز الهضمي.. البابايا، وبذور القنب، وبذور الكتان والكمثرى، والمكسرات

يحتوي هذا المزيج من الفواكه مع البذور والمكسرات على الألياف والإنزيمات الهضمية التي تدعم وظيفة الأمعاء، فالمزيج الأول هو البابايا مع بذور القنب والكتان، تحتوي البابايا على الباباين، وهو إنزيم يساعد على الهضم، بينما توفر بذور الكتان والقنب الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تقليل الانتفاخ. مزيج آخر هو الكمثرى مع جوز البرازيل المنقوع، والتي يمكن أن تعمل معًا للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

5. تعزيز الكولاجين.. عصير الكيوي والشيا والبرتقال وسلطة بذور عباد الشمس

يعد الكولاجين ضروريًا لمرونة الجلد وصحة المفاصل، بطريقتين لمزج الفاكهة مع البذور: عصير الكيوي وبذور الشيا والبرتقال وسلطة بذور عباد الشمس، فيحتوي الكيوي على فيتامين سي، وهو عنصر أساسي في تخليق الكولاجين، بينما توفر بذور الشيا أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في تقليل الالتهاب ودعم صحة الجلد، من ناحية أخرى يعد البرتقال مصدرًا ممتازًا آخر لفيتامين سي، وتوفر بذور عباد الشمس فيتامين إي، الذي يساعد في حماية ألياف الكولاجين من الإجهاد التأكسدي، مما يعزز شباب البشرة وتوهجها.