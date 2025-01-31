كيف نفهم الارتباط بين السمنة وصحة القلب؟

كتبت مروة هريدى

ظهرت السمنة كمشكلة صحية عالمية، وخاصة فيما يتعلق بتأثيرها على صحة القلب والأوعية الدموية، فإن العلاقة بين السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية تشكل حاجة ملحة إلى تدابير علاجية فعّالة، والسمنة يترتب عليها تغيرات بنيوية ووظيفية في الجهاز القلبي الوعائي، وهو ما لا يؤدي إلى تسريع خطر الإصابة بأمراض القلب فحسب، بل ويجعل من الصعب أيضًا إدارتها بشكل فعال، وتلعب صناعة الأدوية دورًا مهمًا من خلال تصنيع أدوية يمكن أن تعالج الأسباب الجذرية للسمنة وتأثيراتها على عمل القلب، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. تأثير السمنة على صحة القلب

ومن أهم التأثيرات المترتبة للسمنة على الجهاز القلبي الوعائي، تضخم البطين الأيسر، حيث تتطلب وظيفة القلب بذل جهد أكبر من البطين الأيسر، وهو ما يؤدي إلى تضخمه بسبب زيادة الوزن، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بقصور القلب

كما قد تؤدى السمنة إلى تسريع تصلب الشرايين بسبب ترسب اللويحات داخل الشرايين، وهذا الأمر يحدث لأكثر من سبب سواء مقاومة الأنسولين الناجمة عن السمنة، وارتفاع مستويات الكولسترول في الدم، وزيادة مستويات الالتهاب في الجسم.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من النتائج الشائعة الأخرى للسمنة، والذي يحدث لأن الوزن الزائد يضيف ضغوطًا إضافية على القلب، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالسمنة من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى، وتشمل العلاجات الدوائية المستخدمة في أغلب الأحيان للتحكم في ضغط الدم لدى مرضى السمنة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، ومدرّات البول.

إن فهم العلاقة بين الوزن الزائد أو السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية تشكل قضية صحية عامة رئيسية، ومن منظور الأدوية، يجب معالجة التأثيرات البنيوية والوظيفية والأيضية للسمنة على الجهاز القلبي الوعائي، كما يمكن لصناعة الأدوية أن تقلل من عبء أمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة من خلال تطوير علاجات مستهدفة مع دمج تعديلات نمط الحياة.