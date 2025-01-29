السمنة عند الأطفال خطر.. هذه العادات تساعدهم على تجنبها

كتبت فاطمة ياسر

الاهتمام بتغذية الطفل، وغرس العادات الصحية في أطفالك، تساعدهم على تطوير أساس قوي لحياة صحية وسليمة وتقليل خطر الإصابة بالسمنة، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

ينصح الدكتور براشانت باتيل، استشاري الغدد الصماء لدى الأطفال في مستشفى نارايانا هيلث إس آر سي سي للأطفال في الهند بفهم خطورة سمنة الأطفال، وتنفيذ العادات الصحية أمر ضروري لحماية الصحة العامة للأطفال، فلا يعاني الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن من اضطرابات صحية فحسب، بل يواجهون أيضًا الإحراج وغيره من المضايقات الاجتماعية. يمكن أن تؤدي السمنة لدى الأطفال إلى انخفاض احترام الذات لديهم. فهم عرضة للسخرية من أجسامهم والسخرية منهم من قبل أقرانهم.

وبالنسبة للآباء المسؤولين، يجب أن يكون الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة سببًا للقلق، و يجب عليهم استشارة الطبيب وإبلاغه بعادات الأكل والنشاط لدى الطفل، من المهم أن يتبع الآباء اقتراحات الطبيب بشأن إجراء تغييرات صحية على نمط حياة الطفل.

النظام الغذائي ونمط الحياة

لقد لوحظ في أغلب الحالات أن الآباء العاملين الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة يجدون أنه من السهل عليهم اختيار الأطعمة السريعة والسهلة الأكل. وتكتسب الوجبات الخفيفة المصنعة والمعلبة والأطعمة السريعة أهمية كبيرة في عالمنا السريع اليوم.

فضلاً عن ذلك، فإن الحياة العصرية تتسم بالخمول، وغالبًا ما نجد الأطفال يخصصون وقتًا أطول للعب بالأجهزة الإلكترونية بدلاً من المشاركة في الألعاب الخارجية، وإن قضاء الكثير من الوقت أمام الشاشات يمكن أن يجعل الأطفال بدينين ومترهلين، كما أن وقت الشاشات يعيق النوم. والأطفال المحرومون من النوم الكافي هم أكثر عرضة لزيادة الوزن.

الأسباب الشائعة لإصابة الأطفال بالسمنة

* الآباء الذين يعانون من زيادة الوزن – يمكن أن تساهم عادات الأكل لدى الأسرة في زيادة وزن الطفل بشكل صحي. وقد لا يبالي بعض الآباء الذين يعانون من السمنة بأطفالهم الذين يعانون من زيادة الوزن، مقارنة بالآباء الذين يهتمون باللياقة البدنية.

* العوامل الوراثية – يمكن لبعض التشوهات الوراثية النادرة أن تؤدي إلى السمنة المفرطة في مرحلة الطفولة.

المخاوف الصحية

وفقًا للطبيب العام الدكتور إس كريشناسوامي، فإن الأمراض الصحية المحتملة للأطفال المصابين بالسمنة هي:

- مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول - يتم تشخيص هذه الأمراض بشكل متزايد لدى الأطفال في الوقت الحاضر.

-اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي أو الإفراط في تناول الطعام.

- أمراض العظام - مشاكل في المفاصل والعظام.

- مشاكل الكبد الدهنية المصاحبة لمشاكل المرارة.

-مشاكل في التنفس، مثل انسداد المجاري التنفسية، وضيق التنفس أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

- انقطاع التنفس أثناء النوم – يجعل التنفس صعبًا أثناء النوم. ويؤدي إلى الشخير والاستيقاظ بين النوم وسوء جودة النوم. وهو مسؤول عن التسبب في التعب ويؤدي إلى ضعف التركيز في الدراسة.



- يميل الأطفال المصابون بالسمنة إلى النضج جسديًا في وقت أبكر من الأطفال العاديين.

-هم أكثر عرضة لأن يصبحوا بالغين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

6 عادات صحية للوقاية من السمنة

يلعب الآباء دورًا محوريًا في تشكيل نمط حياة أطفالهم. ويذكر الدكتور براشانت باتيل ست عادات أساسية يجب دمجها:

1. اتبع قاعدة التغذية 5-3-2-1:



5 حصص من الفواكه والخضروات يوميًا: توفر الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.

3 وجبات متوازنة مع كميات مناسبة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية.

حصتين من منتجات الألبان للحصول على الكالسيوم وفيتامين د.

1 مكافأة أو تدليل في الأسبوع لتجنب القيود المفرطة مع تشجيع الاعتدال.

2. تشجيع النشاط البدني

يجب على الأطفال ممارسة ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي يوميًا. فالأنشطة مثل ركوب الدراجات أو الرقص أو ممارسة الرياضات الجماعية لا تعزز اللياقة البدنية فحسب، بل تعزز أيضًا المهارات الاجتماعية والصحة العقلية.

3. الحد من وقت الشاشة

توصي الأكاديمية الهندية لطب الأطفال بتقييد وقت الشاشة إلى أقل من ساعة واحدة يوميًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و5 سنوات وأقل من ساعتين يوميًا للأطفال الأكبر سنًا. يرتبط الإفراط في وقت الشاشة بالسلوك المستقر وعادات الأكل السيئة.

4. تشجيع تناول الوجبات العائلية

إن تناول الطعام معًا كعائلة يشجع على تناول الطعام بوعي، والتحكم في الحصص، واختيار الأطعمة الأفضل. تجنب عوامل التشتيت مثل أجهزة التلفاز أو الهواتف أثناء تناول الوجبات.

5. تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى خلل في الهرمونات التي تنظم الشهية، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام. تأكد من حصول طفلك على 9-12 ساعة من النوم كل ليلة، حسب عمره.

6. كن قدوة إيجابية

يجب على الآباء أن يقدموا لأطفالهم سلوكيات صحية، مثل تناول الأطعمة المغذية والنشاط البدني، لإلهام أطفالهم لتبني عادات مماثلة.