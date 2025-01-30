كيف تعرف إذا ما تحولت نزلات البرد لديك إلى التهاب الجيوب الأنفية؟

كتبت إيناس البنا

يمكن لأي شخص أن يصاب بنزلة البرد الشائعة، ويعاني منها الجميع مرة واحدة على الأقل في السنة، وهي عدوى فيروسية تصيب في المقام الأول الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك الأنف والحنجرة.

وفقا لموقع " onlymyhealth" تشمل الأعراض سيلان الأنف أو احتقانه، والعطاس، والتهاب الحلق، والسعال، وآلام الجسم الخفيفة، وعادة ما تكون نزلات البرد محدودة ذاتيًا وتميل إلى الشفاء في غضون أسبوع إلى عشرة أيام، ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تتحول إلى عدوى أكثر خطورة مثل التهاب الجيوب الأنفية.

طرق تحديد ما إذا كانت نزلة البرد لديك قد تحولت إلى عدوى الجيوب الأنفية

تحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما تلتهب الجيوب الأنفية، وهي الفراغات المملوءة بالهواء خلف الجبهة والأنف والخد، وتصاب بالعدوى، تمتلئ هذه الجيوب المملوءة بالهواء بالمخاط المصاب وتسبب أعراضًا مختلفة، يزداد خطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية إذا كان لديك جهاز مناعي ضعيف أو كنت تعاني من مشاكل صحية، مثل الحساسية أو الربو أو الانسدادات في الأنف أو الجيوب الأنفية.

وفقا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة(ACAAI)، تؤدي عدوى الجيوب الأنفية إلى تعطيل الحركة المعتادة للمخاط من الجيوب الأنفية إلى الحلق، وعندما تؤدي العدوى أو الحساسية إلى تورم في الأنسجة الأنفية الصغيرة، يتم انسداد الهياكل الصغيرة الشبيهة بالشعر التي تساعد في تنظيف المخاط، ويتسبب هذا التورم في حبس المخاط في الجيوب الأنفية.

علامات تشير إلى أن نزلات البرد الشائعة لديك تحولت إلى التهاب الجيوب الأنفية

عندما يصيب الفيروس الناتج عن نزلات البرد الجيوب الأنفية ويسبب التهابًا في أغشية الجيوب الأنفية، فإنه يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصاب الجيوب الأنفية أيضًا بالبكتيريا، وفيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى أن نزلات البرد الشائعة لديك قد تطورت إلى عدوى الجيوب الأنفية:

إفرازات الأنف: عندما تصاب بنزلة برد، إفرازات أنفية يكون عادة مائيًا، بينما يكون سميكًا، مائلًا إلى الصفرة، وأخضر اللون عندما يكون لديك التهاب الجيوب الأنفية.

آلام الوجه والصداع: يبدأ الأشخاص أيضًا في الشعور بألم فوق الخد والجبهة، وقد يكون هذا الألم أكثر شدة عند محاولة الانحناء للأمام. وفي بعض الأحيان، يكون أكثر وضوحًا في الصباح ويتحسن قليلاً مع تقدم اليوم.

احتقان الأنف: يزيد الأمر ويجعل التنفس من خلال الأنف صعبًا

الحمى: قد تكون موجودة حتى أثناء نزلات البرد الشائعة، ومع ذلك، فإنها تصبح أكثر وضوحا إذا كنت تعاني من التهاب الجيوب الأنفية.

رائحة الفم الكريهة: قد تعاني من رائحة الفم الكريهة بسبب المخاط الملوث في الأنف والجيوب الأنفية.

مدة الأعراض: على الرغم من أن معظم نزلات البرد الشائعة تهدأ في غضون أسبوع أو نحو ذلك، إلا أن التهاب الجيوب الأنفية قد يستمر لأكثر من 10 أيام.

كيفية التعامل مع عدوى الجيوب الأنفية؟

إذا تحولت نزلات البرد الشائعة إلى التهاب الجيوب الأنفية، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية، وفي الوقت نفسه، لتخفيف الأعراض، يمكن تجربة العلاجات المنزلية، مثل:

الترطيب: اشرب كميات كبيرة من السوائل لتخفيف المخاط.

استنشاق البخار: استنشق البخار للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية.

كمادات دافئة: ضعي كمادات دافئة على وجهك لتقليل الضغط والألم.

بخاخ المحلول الملحي للأنف: استخدم بخاخات المحلول الملحي لشطف الممرات الأنفية.

الراحة: تأكد من الحصول على قسط كافٍ من الراحة لدعم جهاز المناعة.

إذا استمرت الأعراض ولم تنجح هذه العلاجات، فاستشر طبيبك على الفور، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والأنف والحنجرة، فإن المضادات الحيوية وبخاخات إزالة احتقان الأنف ومضادات الهيستامين ومزيلات احتقان الأنف والجراحة هي بعض التدابير المستخدمة لعلاج التهابات الجيوب الأنفية.

