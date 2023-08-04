أعراض طارئة تحذيرية لعدوى الجيوب الأنفية في الدماغ

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تنتشر عدوى الجيوب الأنفية إلى الدماغ عبر مجرى الدم أو العظام، إنه حدث نادر ولكنه خطير للغاية. عندما تنتشر عدوى الجيوب الأنفية إلى الدماغ ، يمكن أن تسبب العديد من الحالات مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا أو خراج الدماغ، بحسب موقع very well health. كيف تنتشر عدوى الجيوب الأنفية إلى الدماغ؟ الجيوب الأنفية، هي فراغات مجوفة في الجمجمة تحيط بالأنف. تنتج الجيوب الأنفية مخاطًا يصب في الأنف.

ينتج عن عدوى الجيوب الأنفية التهاب الجيوب الأنفية (عندما تلتهب تجاويف الجيوب الأنفية). يمكن أن يكون التهاب الجيوب الأنفية ناتجًا عن عدوى أو مشاكل أخرى مثل الحساسية. عادة ما يحدث بسبب البرد الذي ينتج عنه عدوى بكتيرية ثانوية تجاويف الجيوب الأنفية قريبة من الدماغ. عندما يصاب شخص ما بعدوى الجيوب الأنفية ، وخاصة في الجيوب الأمامية والجيوب الوتدية ، يمكن للبكتيريا أو الفيروس أن ينتقل عبر العظام أو الأوعية الدموية إلى الدماغ. هذا يمكن أن يسبب عدوى تهدد الحياة الأعراض التحذيرية لعدوى الجيوب الأنفية في الدماغ ​ستؤدي عدوى الجيوب الأنفية التي انتشرت إلى المخ إلى ظهور أعراض شديدة. ستختلف هذه الأعراض بناءً على نوع العدوى ومكانها. يمكن أن تشمل هذه الأعراض: حمى شديدة مفاجئة

تصلب الرقبة

تغير الشخصية

صداع

تغير الوعي

التغييرات المرئية

النوبات

غيبوبة

عدوى الدماغ خطيرة للغاية. على الرغم من أنك قد لا تكون قادرًا على الشعور بانتقال العدوى إلى الدماغ ، إلا أن الأعراض ستصبح شديدة لدرجة أنه يجب طلب رعاية الطوارئ على الفور. متى تطلب المساعدة في حالات الطوارئ عندما لا تتحسن عدوى الجيوب الأنفية أو تزداد سوءًا ، يجب الذهاب للطبيب وفى أقصى الحالات ، قد تتطلب بعض المواقف الاتصال بالاسعاف إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من هذه الأعراض ، فقد حان الوقت لطلب المساعدة الطارئة.

حمى شديدة مفاجئة

تصلب الرقبة

تغييرات الرؤية

ضعف العضلات أو تغير الإحساس

صعوبة في السمع أو التحدث

صداع