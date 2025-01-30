رويترز: إطلاق النار على سلوان موميكا جاء قبل ساعات من صدور حكم ضده بتهمة حرق القرآن

محمد جمال

قالت وكالة رويترز نقلا عن رئيس الوزراء السويدى إن إطلاق النار على سلوان موميكا جاء قبل ساعات من صدور الحكم في محاكمته بتهمة حرق القرآن ربما يكون مرتبطا بقوة أجنبية.

قُتل سلوان موميكا المعروف بحرق المصاحف والمتهم بالتحريض ضد مجموعة من الأشخاص بالرصاص فى شقة فى سودرتاليا بالسويد خلال بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا حول سماع صوت إطلاق نار فى منطقة هوفخو فى سودرتاليا وعند وصولها عثرت على رجل فى الأربعينيات من عمره مصابا بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأصبح موميكا معروفاً فى صيف 2023 بعد تنظيمه بعدة مظاهرات قام من خلالها بحرق نسخ من المصحف وكانت تتم محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

موميكا قد حصل فى السابق على تصريح إقامة متجدد فى السويد بسبب خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق وفقًا لمصلحة الهجرة السويدية.