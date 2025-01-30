اليوم السابع
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تفاصيل مقتل سلوان موميكا "حارق المصحف" بالسويد فى منزله.. فيديو

الخميس، 30 يناير 2025 04:00 م
تفاصيل مقتل سلوان موميكا "حارق المصحف" بالسويد فى منزله.. فيديو سلوان موميكا

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قُتل سلوان موميكا المعروف بحرق المصاحف والمتهم بالتحريض ضد مجموعة من الأشخاص بالرصاص فى شقة فى سودرتاليا بالسويد خلال بث مباشر  على وسائل التواصل الاجتماعى.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا حول سماع صوت إطلاق نار فى منطقة هوفخو فى سودرتاليا وعند وصولها عثرت على رجل فى الأربعينيات من عمره مصابا بطلق نارى وتم نقله إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأصبح موميكا معروفاً فى صيف 2023  بعد تنظيمه بعدة مظاهرات قام من خلالها بحرق نسخ من المصحف وكانت تتم محاكمته بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

موميكا قد حصل فى السابق على تصريح إقامة متجدد فى السويد بسبب خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى العراق وفقًا لمصلحة الهجرة السويدية.

 







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