لو طفلك بيعانى من اضطرابات فى أكله.. نصائح للتغلب عليها

كتبت إيناس البنا

اضطراب الأكل هو مصطلح ينطوي على سلوكيات أكل غير طبيعية، ومن علاماته الشعور بالذنب أو الخجل تجاه عادات الأكل، فضلاً عن القيود المفروضة على استهلاك أطعمة معينة، وهو نمط أكل غير منتظم ومقيد وغير مرن، ويعد الإفراط في تناول الطعام أو الامتناع عنه من السلوكيات الشائعة المرتبطة باضطراب الأكل.



وفقا لموقع " healthsite"، من العلامات لدى الأطفال فقدان الوزن أو اكتسابه بشكل مفرط، وأوقات تناول الطعام غير المنتظمة، وتساقط الشعر، وفرط النشاط والبحث عن أسباب لتخطي الوجبات، وقد تشمل العواقب التي قد يعاني منها الأطفال الذين يعانون من هذا تأخر النمو، وانخفاض وزن الجسم، وسوء التغذية والأمراض التي تصيب العظام والجهاز الهضمي والقلب.

اضطرابات الصحة العقلية

يجب عليك الاهتمام باضطراب الصحة العقلية لطفلك من خلال اصطحابه إلى الطبيب، وتوفير العناصر الغذائية اللازمة له، وإدارة سلوكه ونموه.

استشارات أخصائي التغذية

يجب عليك استشارة أخصائي التغذية للحصول على المشورة المناسبة، كما أن اتباع نظام غذائي متوازن أمر مهم. سيساعد ذلك في تحسين صحة طفلك ونموه بشكل عام.

العلاج والأدوية القائمة على الأسرة

العلاج الأسري مهم للأطفال الذين يعانون من اضطرابات الأكل، تساعد الأسرة بأكملها الطفل على التعافي من هذا الاضطراب، حيث يتلقى الآباء تدريبًا حول كيفية دعم طفلهم وكيفية زيادة الوزن، قد يصف الأطباء أيضًا أدوية إذا لزم الأمر.

العلاج النفسي

في العلاج النفسي، يراقب الأطباء عملية تفكير طفلك وأفعاله، ويهدف الأطباء إلى تغيير أنماط التفكير والصور السلبية وغير الطبيعية لدى الطفل فيما يتعلق بالطعام والأكل.

