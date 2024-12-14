هل طفلك المراهق معرض لخطر الإصابة باضطراب الأكل؟

كتب – حسام الشقويرى

توصف اضطرابات الأكل لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا بأنها اضطرابات تبدأ في مرحلة الطفولة، وتستمر بعض النساء سرًا في الإصابة باضطرابات الأكل منذ سن المراهقة حتى العشرينات والثلاثينيات وما بعدها، وتتطور لدى أخريات سلوكيات غير طبيعية في الأكل وممارسة الرياضة استجابة للتوتر بعد فترة طويلة من انتهاء فترة المراهقة، ويشكل هذا النوع من الأكل والاهتمام المفرط بشكل الجسم وصورته خطرًا مهنيًا على أولئك الذين تعتمد وظائفهم أو أنشطتهم على المظهر، مثل عارضات الأزياء والراقصين وغيرهم من الفنانين والرياضيين التنافسيين مثل لاعبي الجمباز.

أنواع اضطرابات الأكل

اضطرابات الأكل الرئيسية هي فقدان الشهية العصبي، أو تجويع الذات، والشره العصبي، أو الإفراط في تناول الطعام يتبعه التطهير من خلال التقيؤ المتعمد أو إساءة استخدام الملينات لمنع زيادة الوزن، وهناك اضطراب آخر أقل "رسمية" ولكنه شائع في الأكل وهو الشره العصبي - التجويع بالتناوب مع النهم والتطهير المتعمد، ومهما كان السلوك والتشخيص المحددين، فإن أولئك الذين يعانون من اضطرابات الأكل يشتركون في الانشغال بطعامهم ووزنهم وشكلهم؛ ويكون لديهم تناول طعام غير منتظم أو غير كافٍ للغاية؛ ولا يمكنهم تنظيم تناولهم للطعام والعواطف المرتبطة به، وغالبًا ما يكون لديهم أعراض أخرى للقلق والاكتئاب والأفكار والأعراض القهرية الوسواسية، ويصاب البعض بمشاكل تعاطي المخدرات بمرور الوقت، وتميل الفتيات اللاتي يبدأن الحيض قبل أقرانهن إلى مواجهة المزيد من المشاكل مع صورة الجسم وخطر أعلى إلى حد ما للإصابة باضطرابات الأكل، كما أن الأطفال من الأسر التي تعاني من اضطرابات الأكل واضطرابات الوسواس القهري أكثر عرضة للخطر.

عوامل خطر الإصابة باضطرابات الأكل

التاريخ العائلي لاضطرابات الأكل أو السمنة

المرض العاطفي أو إدمان الكحول لدى الأقارب من الدرجة الأولى

الباليه، الجمباز، عرض الأزياء، "الرياضات البصرية"

السمات الشخصية (على سبيل المثال، الكمال)

سلوك الأكل والوزن لدى الوالدين

الاعتداء الجسدي أو الجنسي

احترام الذات متدني

عدم الرضا عن صورة الجسم

المخاطر التي يتعرض لها الرياضيون المراهقون

إن الرياضيين في المدارس الثانوية والكليات معرضون بشكل خاص لاضطرابات الأكل، على سبيل المثال، يشجع بعض المدربين المصارعين على تطوير القوة من خلال التدريب فوق حدود أوزانهم ولكن التنافس بوزن أقل بقليل من الحد الأقصى.

قد يتعرض المصارعون للضغوط لفقدان عدة أرطال في الأيام القليلة التي تسبق المنافسة، غالبًا ما يُحث الرياضيون المراهقون على اتباع أنظمة إنقاص الوزن القاسية وغير المتوازنة (على سبيل المثال، تناول الموز أو البرتقال فقط لعدة أيام). في الماضي



الأسباب الشائعة لاضطرابات الأكل

كن على اطلاع على صيحات الحمية الغذائية، خاصة بين الفتيات المراهقات، وتتطلب بعض هذه الصيحات، مثل الأنظمة الغذائية عالية البروتين ومنخفضة الكربوهيدرات للغاية، إشرافًا طبيًا عند استخدامها بين المراهقات، لقد كانت هذه الأنظمة موجودة منذ عقود من الزمان وتعود إلى الظهور بشكل دوري تحت أسماء جديدة. أما الأنظمة الغذائية الأكثر تطرفًا فهي غير مخصصة أبدًا للتبني على المدى الطويل. كما أن المستحضرات والمكملات الغذائية التي تُصرف بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية والتي تباع دون وصفة طبية أو عبر الإنترنت تخضع لقواعد تنظيمية سيئة وقد ساهمت في حدوث مشاكل خطيرة ومميتة.

