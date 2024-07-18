كيف يعمل العلاج السلوكى المعرفى فى علاج الاكتئاب

كتبت فاطمة ياسر

العلاج المعرفي السلوكي أحد أكثر الطرق فعالية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب واضطرابات الأكل وغيرها من الاضطرابات النفسية.

فهو علاج شائع يعتمد على الحديث، ولكن بدلاً من التحدث عن كل شيء، يتضمن العلاج السلوكي المعرفي مناقشة المريض والمعالج لمشاكل محددة وتحديد الأهداف، ويركز على المشاكل الحالية، وكيف يفكر المريض ويتصرف الآن بدلاً من استحضار الماضي، ويعمل المعالج مع المريض لإيجاد حلول لمشاكله الحالية. وقد ثبت أن هذا النوع من العلاج فعال بشكل خاص في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب، وذلك وفقا لموقع healthshots.

ما هو العلاج المعرفي السلوكي ؟

هو نوع من العلاج النفسي يهدف إلى تغيير أنماط التفكير أو السلوك التي تسبب مشاكل للناس، وتغيير الطريقة التي يشعرون بها، و يعتمد العلاج السلوكي المعرفي على مفهوم أن أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا مترابطة، وأن تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية يمكن أن يؤدي إلى تحسن في الحالة المزاجية والأداء، كما إنه عادة ما يكون قصير المدى وموجهًا نحو الهدف، ويركز على مشاكل محددة ويستخدم نهجًا عمليًا عمليًا.

وبدأ الأمر كله في ستينيات القرن العشرين عندما طور الطبيب النفسي الأمريكي آرون بيك العلاج السلوكي المعرفي. ومنذ ذلك الحين، ثبتت فعاليته في علاج الاضطرابات النفسية بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات القلق واضطرابات الشخصية واضطرابات الأكل وإدمان المخدرات، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في عام 2023.

ما هي أنواع العلاج المعرفي السلوكي؟

-العلاج المعرفي

يركز على تحديد أنماط التفكير غير الدقيقة أو المشوهة وتغييرها.

-العلاج السلوكي العاطفي العقلاني

يركز على حل المشاكل العاطفية والسلوكية من خلال تحدي المعتقدات غير العقلانية وتغييرها.

-العلاج السلوكي الجدلي

يدمج تقنيات العلاج السلوكي المعرفي مع ممارسات اليقظة الذهنية؛ ويستخدم غالبًا لاضطراب الشخصية الحدية.

-العلاج بالقبول والالتزام

يشجع على قبول الأفكار والمشاعر بدلاً من محاربتها، والالتزام بالأفعال المتوافقة مع القيم الشخصية.

ما هي التقنيات المستخدمة في العلاج السلوكي المعرفي؟

تتضمن التقنيات الشائعة ما يلي:

- تحديد الأفكار السلبية وتحديها واستبدالها بأفكار أكثر توازناً.

- محاولة تحسين الحالة المزاجية من خلال تشجيع المشاركة في الأنشطة الإيجابية

- تعريض الأشخاص تدريجياً لمواقف مخيفة لتقليل القلق.

- تشجيع الوعي والقبول للحظة الحالية.

- استراتيجيات التدريس للتعامل بشكل فعال مع المواقف الصعبة.

- تجربة أساليب مثل التنفس العميق والتخيل الموجه لتقليل التوتر والقلق.

