هل تعرف من الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل.. النساء أم الرجال؟

كتب – حسام الشقويرى

يعاني الرجال من اضطرابات الأكل، إلا أنها أكثر شيوعًا عند النساء، والمراهقون والأشخاص في أوائل العشرينيات من العمر هم الأكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل. ومع ذلك ، يمكن أن تتطور أيضًا عند الأطفال أو كبار السن. ومن حيث العرق ، فإن الأشخاص ذوي البشرة الملونة الذين يعانون من اضطرابات الأكل هم أقل عرضة لتلقي تشخيص رسمي أو علاج لاضطراب الأكل. وفقا لما نشره موقع helpguide

واضطراب الأكل هو حالة يكون فيها لعاداتك الغذائية تأثير سلبي على حياتك ، مما يضر بصحتك ورفاهيتك ، و يشعر الكثير من الناس بعدم الرضا عن صورة أجسادهم في مرحلة ما من حياتهم وقد يستخدمون النظام الغذائي والتمارين الرياضية لتعزيز ثقتهم بأنفسهم. و أكثر اضطرابات الأكل شيوعًا هي فقدان الشهية والشره المرضي واضطراب نهم الطعام ،

وتشمل أنواع اضطرابات الأكل ما يلي:

فقدان الشهية العصبي ، والذي ينطوي على تقييد شديد لعاداتك الغذائية لإنقاص الوزن.

الشره المرضي العصبي ، حيث تقوم بدورة من الأكل بنهم إلى التطهير أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط لإنقاص الوزن.

اضطراب الأكل بنهم ، عندما تفقد السيطرة على تناولك وتستهلك كميات كبيرة من الطعام في وقت واحد.

بيكا ، والتي تنطوي على تناول أشياء لا تعتبر طعامًا.

اضطراب تجنب تناول الطعام المقيد (ARFID) ، حيث تكون انتقائيًا بشكل غير صحي بشأن الأطعمة التي تتناولها.

اضطراب الاجترار ، حيث يتم مضغ الطعام المتقيأ أو تناوله مرة أخرى.

اضطرابات التغذية أو الأكل الأخرى المحددة (OSFED).

ومن المحتمل أن تكون اضطرابات الأكل ناتجة عن مجموعة من العوامل، حيث تظهر الأبحاث أنها يمكن أن تتوارث في العائلات ، لذلك قد تكون الجينات مسؤولة جزئيًا. وكذلك العوامل الاجتماعية ، مثل السخرية من وزنك أو التعرض للضغط للحفاظ على صورة معينة ، والتي يمكن أن تساهم أيضًا في اضطراب الأكل. بالإضافة الى العوامل النفسية ، مثل اضطراب القلق ، أو النظرة غير المرنة للعالم ، أو الانشغال بالكمالية .

بالمقارنة مع المشاكل النفسية الأخرى ، فإن مرض فقدان الشهية العصبي من أعلى معدلات الوفيات. ومع ذلك ، قد يكون اضطراب الأكل بنهم أكثر شيوعًا من فقدان الشهية ، مما يسبب مشاكل لجزء أكبر من السكان. من المهم أن تتذكر أن أي نوع من اضطرابات الأكل يمكن أن يكون له آثار صحية خطيرة ويجب أن يؤخذ على محمل الجد.