اعرف الأسباب المرضية ونصائح لعلاج القلق غير المسبب فى بداية اليوم

كتبت مروة محمود الياس

قد يشعر البعض بحالة من القلق الشديد بعد الاستيقاظ من النوم بدون سبب، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، هذه الحالة تكون مرتبطة ببعض الأعراض الأخرى الجسدية مثل صعوبات حادة فى التفكير والتذكر والتركيز واضطراب فى حالة الجسم، وتعب عام، وشعور بالخوف الشديد، والنوم لساعات طويلة أو على النقيض الاستيقاظ مبكرا وعدم القدرة على النوم، آلام بالرأس شديدة، واضطرابات هضمية حادة مثل الإسهال الحاد ومشكلات فى الجهاز الهضمى، وقد يعانى هؤلاء أيضا من مشكلات فى ضربات القلب نتيجة القلق البالغ والتى تصل إلى الإصابة بالنوبات.

وقال الدكتور عادل سلطان استشارى الصحة النفسية قصر العينى إن ما يصيب البعض من نوبات قلق حادة فى الصباح الباكر أو عند الاستيقاظ بدون أى أسباب مبررة، قد يكون له الكثير من الأسباب المرضية النفسية أو الأسباب الاكتئابية.

وتابع أن هذا النوع من الشعور عند الاستيقاظ ليس نوعا من الدلال ولا يعد مشكلة بسيطة، فهو مشكلة حقيقية قد تعد مؤشرا على إصابة الشخص بالعديد من المشكلات النفسية منها..

قد يكون لديه مشكلة اكتائبية أو اضطراب اكتئابى

الإصابة باضطراب القلق

قد يكون يعانى من اضطرابات نفسية لم يكشف عنها بعد

قد يعانى من اضطرابات نوم حادة مثل النوم القليل أو النوم الزائد المفرط أو صعوبة النوم والكوابيس والأحلام

قد يكون يعانى من التفكير الزائد

قد يعانى من مشكلة جسدية تؤثر على نفسيته أو مرضية تسبب له هذا الاضطراب

وأكد أن هناك الكثير والكثير من الأسباب التى يجب الكشف عنها من خلال طبيب مختص إذا ما تكررت هذه الحالة عند الاستيقاظ أكثر من مرة، أو إذا لم يستطع التخلص منها ولم تعالج ببعض الأفعال البسيطة مثل الرياضة أو تغيير روتين اليوم أو غيرها.

ونصح استشارى الصحة النفسية من يعانى من هذه المشكلة بشكل مستمر أن يزور طبيبا مختصا نفسيا، كذلك عدم اللجوء للأدوية الاكتئابية ومضادات الاكتئاب دون استشارة المختص، مع الاهتمام بالالتزام بنظام صحي غذائي مفيد مع ممارسة التمارين الرياضية والحركة الدائمة، مع ملء الفراغ وعدم ترك أوقات كثيرة فارغة في اليوم خاصة في الصباح والالتزام بمواعيد العمل والدراسه، هذا الانضباط وهذا الروتين اليومي قد يساعد بشكل كبير على التخلص من هذا الاضطراب الصباحي.