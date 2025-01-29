7 خضراوات تناولها بعد الثلاثين.. تحميك من الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة

كتبت مروة هريدى

مع تقدمنا في العمر يحتاج جسمنا إلى المزيد من التغذية وكذلك الرعاية للتعامل مع تحديات الحياة المتغيرة باستمرار، حيث تضعف أجهزة الجسم لدينا من الجهاز الهضمى إلى انخفاض الصحة الأيضية "عملية التمثيل الغذائى" إلى فقدان كتلة العضلات وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكرى وهشاشة العظام، مما يتطلب اتباع نظام غذائي متوازن من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، التي يمكن أن تدعم وتعزز الصحة العامة، ويقدم تقرير موقع "تايمز أوف انديا" بعض الخضراوات البسيطة التي يمكنها أن تغير حياتك للأفضل وتعزز صحتك يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي خاصة بعد سن الثلاثين للوقاية من الإصابة ببعض المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر في وقت لاحق من حياتك.

خضراوات يجب تضمينها إلى نظامك الغذائى بعد سن الثلاثين من أجل شيخوخة صحية

السبانخ

السبانخ هي واحدة من أكثر الخضراوات الورقية الصحية والمليئة بالعناصر الغذائية التى يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة، ويرجع ذلك إلى محتواها الغنى بالعناصر الغذائية مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين K وفيتامين A والألياف، فعلى سبيل المثال، مع تقدمنا في العمر، يصبح الحفاظ على مستويات الحديد الصحية أكثر أهمية لمنع فقر الدم والتعب، وبصرف النظر عن ذلك، تحتوى السبانخ أيضًا على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يدعم صحة القلب، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستوى ضغط دم صحي، كما أن فيتامين K ضروري لصحة العظام، وهو ما يصبح أكثر أهمية في الثلاثينيات من العمر، حيث تميل كثافة العظام إلى الانخفاض مع تقدم العمر، ويمكن إضافة السبانخ بسهولة إلى العديد من الوصفات.

البروكلى

هو نوع آخر من الخضراوات المغذية للغاية، مما يجعله إضافة صحية للنظام الغذائي اليومي، فهو غني بالألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل السلفورافان، وهو مركب ثبت أنه يساعد في مكافحة السرطان ودعم إزالة السموم، ووفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية بالهند، فقد ذُكر أن السلفورافان في البروكلي يوفر الحماية من السرطان من خلال تغيير العديد من الآليات الجينية وغير الجينية، وقد ثبت ذلك في حالة العديد من أنواع السرطان، علاوة على ذلك، يعد البروكلى مصدرًا رائعًا للكالسيوم، الذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على كثافة العظام، ومع دخولك الثلاثينيات من العمر، يصبح التركيز على صحة العظام ومحاربة الإجهاد التأكسدي أمرًا بالغ الأهمية، والبروكلي هو أحد أفضل الخضروات لحماية جسمك من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل.

الجزر

يحتوى الجزر أيضًا على بيتا كاروتين، والذي يحوله الجسم إلى فيتامين A، وهذا الفيتامين ضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة ودعم صحة الجلد وتعزيز جهاز المناعة، ومع تقدمنا في العمر، تبدأ مرونة الجلد في الانخفاض، مما يجعل مضادات الأكسدة مثل فيتامين A أكثر أهمية لإصلاح البشرة وإشراقها، علاوة على ذلك، يحتوى الجزر على نسبة عالية من الألياف، ما يساعد في الهضم ويعزز صحة الأمعاء، مما يمكن أن يمنع الانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى الشائعة مع تقدمنا في العمر، ويمكنك الاستمتاع به نيئًا كوجبة خفيفة، أو في السلطات، أو مطبوخًا أيضًا.

البطاطا الحلوة

تحتوى البطاطا الحلوة على الكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامين A على شكل بيتا كاروتين، كما أنها تعتبر مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم، مما يساعد في إدارة ضغط الدم ويُعزز صحة القلب، وتساعد الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة والحفاظ على صحتها، والتي يمكن أن تكون مشكلة مع تقدمنا في العمر، بالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة في تقليل الالتهاب ودعم صحة الجلد، ما يجعلها خيارًا ممتازًا للأشخاص في الثلاثينيات من العمر الذين يريدون التقدم في السن برشاقة.

الكرنب

الكرنب هو نوع آخر من الخضراوات الورقية التي لا تحظى بالتقدير الكافي، والتي يمكن أن تساعد تمامًا في تعزيز المناعة وكذلك الصحة الأيضية، والسبب وراء كون هذا اللون الأخضر ضروريًا بعد الثلاثينيات من العمر هو أنه مليء بفيتامين C وفيتامين K والكالسيوم والألياف، ويعتبر فيتامين C ضروريًا لإنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على مرونة الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وهو مصدر قلق شائع مع تقدمنا في السن، ويدعم الكالسيوم الموجود في الكرنب صحة العظام، حيث تساعد الألياف في الهضم وإدارة الوزن، بينما تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الكرنب أيضًا على حماية الجسم من التلف التأكسدي، والذي يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة.

الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة قوي ثبت أنه يحمي من أمراض القلب والسرطان، ويدعم الليكوبين أيضًا صحة الجلد عن طريق حمايته من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ومنع الشيخوخة المبكرة، وفي الثلاثينيات من العمر، تصبح صحة القلب والأوعية الدموية والحفاظ على شباب البشرة من الأولويات الأساسية، وتوفر الطماطم مزيجًا ممتازًا من العناصر الغذائية للمساعدة في تحقيق كل هذه الأهداف، كما أنها مصدرًا جيدًا لفيتامين C والبوتاسيوم، اللذان يساهمان في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتنظيم ضغط الدم.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو، وخاصة الأحمر، غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، وهي ضرورية لصحة المناعة ومكافحة الإجهاد التأكسدي، حيث يعزز فيتامين C إنتاج الكولاجين، ويعزز صحة الجلد، وتساعد خصائصه المضادة للأكسدة في حماية الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة، وفي الثلاثينيات من العمر، يميل التمثيل الغذائي لديك إلى التباطؤ، ويمكن أن يساعد محتوى الماء العالي والألياف في الفلفل الحلو في تنظيم التمثيل الغذائي ودعم الهضم، كما أنها طعام منخفض السعرات الحرارية يمكن دمجه في مجموعة متنوعة من الأطباق.