أفضل 3 أنواع من الخضراوات الورقية يجب أن تأكلها كل يوم.. أهمها الجرجير

كتبت ميرفت رشاد

نعلم جميعًا أن الخضار جزء أساسي من نظام غذائي صحي، فهو ليس مليء بالفيتامينات والمعادن والألياف فحسب، بل يمكن أيضًا دمجها بسهولة في كل وجبة تقريبًا، توصي وزارة الزراعة الأمريكية باستهلاك الخضراوات، خاصة ذات اللون الأخضر الداكن كفئة رئيسية واحدة، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل الخضروات الورقية التي يمكن تناولها كل يوم، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1. البروكلي

هذه الخضر الورقية عبارة عن نباتات قرنبيط عمرها 3 إلى 5 أيام بأوراق خضراء صغيرة تشبه براعم البرسيم، في حين أنها توفر نفس العدد من السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة مثل البروكلي ، إلا أنها تحتوي على حوالي 100 مرة أكثر من الجلوكورافانين .

عند المضغ أو القطع ، يتم تحويل الجلوكورافينين إلى مادة السلفورافين الكيميائية النباتية الخارقة ، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للسرطان ، بما في ذلك تعزيز موت الخلايا السرطانية و تقليل الالتهاب وقابلية التعرض للسموم المسببة للسرطان، يزيد السلفورافان من إنزيمات إزالة السموم في الكبد ، وقد يساعد أيضًا في إيقاف جينات معينة مرتبطة بالسرطان .

2. الجرجير

يتميز هذا النبات بنكهة حارة قليلاً إلى جانب عدد كبير من الفوائد الصحية، وفقًا لقائمة مصنفة من "الفواكه والخضروات القوية"، توجت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالجرجير باعتباره الخضروات الأكثر كثافة بالمغذيات، هذا يعني أنه يحتوي على معظم العناصر الغذائية في أقل عدد من السعرات الحرارية. لذلك ، هذا اللون الأخضر مفيد بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض وفقدان الوزن.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوى الجرجير على كميات عالية من الألياف المعززة للهضم ، وفيتامين C الداعم للمناعة ، والجلوكوزينات التي تمنع الأمراض ، وأكثر من ذلك، أحد العناصر البارزة في هذه القوة هو فيتامين K ، وهو عنصر غذائي مهم للغاية (ومغفل عنه) لصحة العظام، كوب واحد فقط (34 جرامًا) من الجرجير يوفر أكثر من 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين ك.

3 .السبانخ

السبانخ مليئة بالكاروتينات التي تساعد على "التخلص" من الجذور الحرة المعروفة بتلف الخلايا، كما لاحظوا أن الأبحاث أظهرت أن هذه الخضار الورقية تحمي من سرطان المعدة والقولون والفم والمريء.

كمصدر غني للبوتاسيوم ، تم ربط السبانخ بخفض ضغط الدم ، بينما تم ربط محتواه من اللوتين بتعزيز الوظيفة الإدراكية. بالإضافة إلى فوائدها الغذائية ، تتميز هذه الخضار بنكهة متنوعة.