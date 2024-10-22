6 أسباب مفاجئة لفقدان العضلات.. طرق الوقاية والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

قد يحدث فقدان العضلات المرتبط بالعمر، أو ما يُعرف باسم ضمور العضلات، لأي شخص، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. يبدأ جسمنا في فقدان الكتلة بشكل طبيعي في الثلاثينيات من العمر، مما يجعل ضعف العضلات المرتبط بالعمر أحد الأسباب الرئيسية لفقدان العضلات. وبصرف النظر عن بعض الحالات الطبية مثل التصلب الجانبي الضموري، تلعب عوامل مثل عدم تناول كمية كافية من البروتين وقلة النشاط البدني أيضًا دورًا رئيسيًا في تفاقم فقدان العضلات. يمكن أن يتسبب فقدان العضلات في حدوث اضطرابات في الأنشطة اليومية وفقدان القدرة على التحمل بالإضافة إلى ضعف التوازن وفقا لما نشره موقع thehealthsite

الاعراض

قوة عضلية أقل

ضعف القدرة على أداء المهام أو الأنشطة البدنية الأساسية

انخفاض في حجم العضلات

مواجهة صعوبة في تحقيق التوازن

البقاء غير نشط لفترات أطول

تتضمن بعض الأسباب الشائعة لفقدان العضلات ما يلي:

1. التصلب الجانبي الضموري



التصلب الجانبي الضموري (ALS) هو مرض تقدمي يؤثر على الخلايا العصبية في جميع أنحاء الجسم. في الحالات الطبيعية، ترسل الخلايا العصبية في المخ والحبل الشوكي إشارات إلى العضلات للتحرك. في الأشخاص الذين يعانون من التصلب الجانبي الضموري، تموت الخلايا العصبية التي تتحكم في الحركة الإرادية وتتوقف عن إرسال الإشارات التي تساعد في الحركة. مع مرور الوقت، وبسبب قلة الاستخدام، تصاب العضلات بالضمور.

2. ضمور العضلات



ضمور العضلات هو حالة وراثية تؤدي إلى ضعف تدريجي في العضلات وهزال العضلات. وفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية ، فإن ضمور العضلات هو مجموعة من أكثر من 30 حالة تؤدي إلى ضعف العضلات وتنكسها. ومع تقدم الحالة، يمكن أن تؤدي إلى صعوبة في الحركة. يمكن أن تعيق التنفس ووظائف القلب، مما قد يهدد الحياة.

3. التصلب المتعدد



التصلب المتعدد هو نوع من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على الميالين الذي يحيط بألياف الأعصاب. تؤدي هذه الحالة إلى إتلاف الأعصاب، مما يؤثر بدوره على العضلات. تفقد الأعصاب التالفة قدرتها على بدء حركة العضلات، مما يؤدي إلى ضمورها.

4. عدم النشاط لفترات طويلة



يمكن أن يؤدي عدم النشاط لفترات طويلة، مثل الراحة في الفراش لساعات طويلة، إلى فقدان كتلة العضلات. من المؤكد أن الراحة في الفراش ضرورية عندما يعاني شخص ما من إصابة أو مرض يجعل الشخص غير قادر على الحركة. وفقًا لمجلة Journal of Extreme Physiology and Medicine ، يمكن أن يتطور ضمور العضلات في غضون 10 أيام لدى كبار السن الأصحاء الذين يستريحون في الفراش. بسبب ضمور العضلات، يمكن أن يحدث انخفاض بنسبة 40 % في قوة العضلات في غضون الأسبوع الأول.

5. سوء التغذية



يعاني الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من نقص كبير في تناول العناصر الغذائية، وقد يؤدي هذا إلى فقدان العضلات، مما يؤدي إلى هزال العضلات. يمكن أن ينبع سوء التغذية من عدد لا يحصى من الأسباب المحتملة مثل فقدان الشهية العصبي والسرطان والغثيان المستمر. وفقًا لمجلة Journal of Oxidative Medicine and Cellular Longevity ، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى فقدان العضلات لدى الأشخاص.

6. الشيخوخة



فقدان العضلات هو نتيجة طبيعية للشيخوخة. لاحظت مجلة Muscle, Ligaments And Tendons Journal أن التغييرات الجذرية في كتلة عضلات الساق تحدث بعد سن الخمسين عندما يكون فقدان العضلات بنسبة 1-2 % أمرًا طبيعيًا. تم تسليط الضوء على المزيد من الأبحاث التي أظهرت أنه بين سن 20 و 80 عامًا، يفقد الشخص العادي 35 إلى 40 % من كتلة العضلات في ساقيه.

كيفية علاج فقدان العضلات



إن التعرض لفقدان العضلات هو ظاهرة طبيعية مع تقدمك في السن، ولكن علاجها ضروري لجودة حياة الشخص بشكل عام. يحدث هزال العضلات مع العديد من أنواع الأمراض والعلل. وفقًا لبحث عام 2017 نُشر في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين ، يساهم هزال العضلات في تشخيص أسوأ لأمراض مثل السرطان وفشل القلب والإنتان. لذا، يعتمد العلاج في بعض الأحيان على الحالة الأساسية التي تؤدي إلى فقدان العضلات. في بعض الحالات، يمكن أن يساعد علاج المرض في الحد من هزال العضلات والمساعدة في عكس الحالة.

وتشمل خيارات العلاج الأخرى ما يلي:

1. ممارسة الرياضة



تساعد التمارين الرياضية على بناء قوة العضلات وهي واحدة من أكثر الطرق فعالية للوقاية من ضمور العضلات وعلاجه. يعتمد نوع التمارين والأنشطة التي سيتمكن الشخص من القيام بها وفقًا لتوصيات الطبيب على سبب ضمور العضلات. على سبيل المثال، قد تفرض بعض الحالات الأساسية قيودًا على قدرتك على القيام بتمارين معينة. أيضًا، إذا كنت غير قادر على تحريك مفاصل معينة في جسمك بنشاط، فلا يزال بإمكانك ممارسة التمارين الرياضية مرتديًا دعامة أو جبيرة.

2. العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة



العلاج بالموجات فوق الصوتية المركزة هو نوع جديد من العلاج لفقدان العضلات. تتضمن هذه الطريقة توجيه حزم من الموجات الصوتية عالية التردد إلى مناطق معينة من الجسم. تعمل الموجات الصوتية على تمكين تقلصات العضلات مما يساعد أيضًا في تقليل فقدان العضلات.

3. العلاج الغذائي



إن تناول نظام غذائي غني بجميع العناصر الغذائية والمعادن مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم يمكن أن يساعدك في التغلب على ضمور العضلات. إن اتباع نظام غذائي يوفر لك السعرات الحرارية الكافية والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى يمكن أن يساعد في تشجيع نمو العضلات وقد يساعد في علاج ضمور العضلات.

4. العلاج الطبيعي



يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في إدارة الحركة باستخدام تقنيات مختلفة لمنع ضمور العضلات. قد يقترح المعالجون تمارين معينة اعتمادًا على حالة الشخص. يمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا أيضًا إذا كان الشخص في حالة راحة في الفراش. في مثل هذه الحالات، قد يقوم المعالجون بأداء تمارين سلبية إذا كان الشخص غير قادر على الحركة. يتضمن هذا النوع من التمارين تحريك الساقين والذراعين لتمرين العضلات بواسطة المعالج.