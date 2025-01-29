عادات صحية وأطعمة تحمى عينيك من تأثير الشاشات

كتبت فاطمة ياسر

أصبحت الشاشات موجودة في كل مكان، وكثرة وقت استخدام الشاشات في أعلى مستوياته حتي أصبح إدمانا من قبل الكثيرين، فسواء كان ذلك في مكان عملك الذي يتطلب العمل على الكمبيوتر المحمول أو في ظل الراحة التي توفرها مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والأفلام بلمسة إصبع، و ببساطة، تهيمن الشاشات على حياتنا وصحتنا وتؤثر أيضا علي صحة العين.

أوضحت الدكتورة بريانكا سينج، استشارية وجراحة العيون في الهند أن اتباع بعض التغيرات اليومية مع تناول الأطعمة معينة يمكنها أن تساهم في تقليل أضرار العين، وفقا لموقع hindustantimes

أطعمة مفيدة للعين

شاركت الدكتورة سينج قائمة بالأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي، فهي قادرة على الحفاظ على صحة عينيك، ومنها:

1. الأسماك

أدرج الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة في نظامك الغذائي لأنها مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية وتحتوي على كوليسترول جيد مثل البروتين الدهني عالي الكثافة. قد يساعد تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية في تقليل أعراض جفاف العين.

2. المكسرات والبذور

بما في ذلك المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والجوز والبذور مثل بذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان مفيدة للحفاظ على صحة العين لأنها مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ. كما تعد هذه العناصر الغذائية بديلاً نباتيًا جيدًا.

3. الفواكه الحمضية

يساعد فيتامين سي في تقليل الإجهاد التأكسدي ويقلل من جفاف العين. لذا، أدرج الليمون والبرتقال والجريب فروت في نظامك الغذائي لأنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الطماطم والفراولة أيضًا على كمية جيدة من فيتامين سي.

4. الخضراوات الورقية الخضراء والداكنة

للحفاظ على الرؤية الجيدة وصحة العينين، يعد فيتامين أ مهمًا جدًا. أدرج السبانخ والكرنب والخس والبروكلي والبازلاء واللفت الأخضر في نظامك الغذائي لأنها مصادر جيدة لفيتامين أ.

5. الفواكه والخضراوات

ذات اللون البرتقالي الجزر والبطاطا الحلوة والمانجو والمشمش مصادر غنية بفيتامين أ وبيتا كاروتين. يعتبر فيتامين أ وبيتا كاروتين من المكونات الرئيسية للدورة البصرية المسؤولة عن الرؤية.

6. اشرب الماء

اشرب كميات كبيرة من الماء، أي ما يقرب من 6-8 أكواب من الماء يوميًا، حيث يمكن أن يساعد ذلك في منع جفاف العين ومشاكل الرؤية الأخرى.

كيف تعرف أن عينيك متعبة؟

مع تشابك الكثير من جوانب حياتنا مع الأجهزة الإلكترونية ، فمن المدفوعات المهمة إلى تدوين الملاحظات الرقمية، وأصبح مفهوم الاستراحة الرقمية من الماضي منسياً منذ زمن بعيد، وحتى إذا شعرت بالتعب في عينيك، يمكنك الابتعاد عن هاتفك.

جفاف أو حكة مستمرة

رؤية غير واضحة أو متقلبة

عيون متعبة أو حارقة

الصداع أو آلام الرقبة

الحساسية للضوء

وأضافت الدكتورة سينج أن السبب وراء تدهور صحة العين بسبب الشاشات هو أن الشاشات تساهم في خفض معدل الرمش، مما يجعل العينين جافة ومتهيجة، كما أن الإضاءة السيئة، والوضعية الخاطئة، ووضع الشاشة بشكل غير صحيح يزيد من هذه التأثيرات، مما يؤدي إلى عدم الراحة المستمر وحتى التغيرات طويلة الأمد في الرؤية.

عادات صحية تحمى عينيك من تأثير الشاشات



1. اتبع قاعدة 20-20-20



كل 20 دقيقة، انظر بعيدًا عن الشاشة وركز نظرك على شيء يبعد عنك مسافة 20 قدمًا على الأقل لمدة 20 ثانية. سيساعد هذا في استرخاء عضلات العين ومنع إجهادها.

2. ضبط بيئة العمل للشاشة

ضع الشاشات أسفل مستوى العين قليلاً وعلى مسافة مريحة. فالشاشات الأكبر حجمًا مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية لا تسبب إجهادًا للعينين مقارنة بالهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

3. خذ فترات راحة أكثر - الرمش بشكل متكرر

يمكن أن يؤدي الرمش الواعي إلى تقليل الجفاف والتهيج. أضف إلى ذلك فترات راحة متكررة من الشاشة لمنح عينيك الوقت للتعافي.

4. ترطيب العينين

استخدم الدموع الاصطناعية أو قطرات ترطيب العين لمكافحة الجفاف. كما يُعتقد أن الحفاظ على ترطيب الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء قد يساعد في ذلك.

5. الحد من الوقت غير الضروري الذي تقضيه أمام الشاشات

انتبه إلى الأنشطة الترفيهية التي تتطلب استخدام الشاشات، وخاصة في المساء، وخصص مساحة أكبر للبقاء في الهواء الطلق.

6. إعطاء الأولوية للإضاءة المناسبة عند العمل على الكمبيوتر المحمول

قم بمطابقة سطوع الشاشة مع البيئة المحيطة، وقلل من الوهج لتقليل الضغط.

7. فحوصات العين المنتظمة

تسمح الفحوصات المنتظمة بالكشف المبكر عن المشاكل، بما في ذلك الأخطاء الانكسارية أو الحالات الأخرى التي قد تزيد من الضغط.