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التونة والماكريل والسردين والسلمون أغنى الأسماك بالدهون الصحية.. اعرف فوائدها

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:00 م
التونة والماكريل والسردين والسلمون أغنى الأسماك بالدهون الصحية.. اعرف فوائدها السمك - أرشيفية
كتبت هند عادل

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السمك مصدر رائع للبروتين عالى الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للقلب، وله العديد من الفوائد بما فى ذلك علاج مشاكل الرؤية وتحسين الصحة العقلية فى سن الشيخوخة، حسبما ذكر موقع "healthline".

فوائد صحية لتناول السمك

1. عالية فى العناصر الغذائية المهمة

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السمك مليء بالعديد من العناصر الغذائية التى يفتقر إليها معظم الأشخاص مثل البروتين عالى الجودة، واليود والفيتامينات والمعادن المختلفة.

تعتبر الأنواع الدهنية أحيانًا الأصح، ذلك لأن الأسماك الدهنية بما في ذلك سمك السلمون والسردين والتونة والماكريل أعلى فى العناصر الغذائية التى تحتوى على الدهون، بالإضافة إلى فيتامين (د) وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون يعانى الكثيرون من نقصه.

كما تتميز الأسماك الدهنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 والتى تعد مهمة للغاية للحصول على وظائف الجسم والمخ المثالية، وترتبط بشدة بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

2- يقلل من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

تعد النوبات القلبية والسكتات الدماغية السببين الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة فى العالم، وتعتبر الأسماك واحدة من أكثر الأطعمة الصحية للقلب التي يمكنك تناولها.

وكشفت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام يقل لديهم خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت من أمراض القلب.

3- يساعد فى منع وعلاج الاكتئاب

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الاكتئاب هو حالة عقلية شائعة يتميز بانخفاض الحالة المزاجية والحزن وانخفاض الطاقة وفقدان الاهتمام بالحياة والأنشطة، والاكتئاب يمثل حاليًا إحدى أكبر المشكلات الصحية فى العالم، ولقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.


السمك

فوائد السمك

علاج الاكتئاب

فوائد السمك للصحه

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