كل ما تريد معرفته عن متلازمة جفاف العين.. الأعراض والأسباب وطرق العلاج

كتبت رانيا عامر

يعانى الكثير من الأشخاص من جفاف العيون ، ويرجع ذلك الى عدة أسباب مختلفة من بينها المشاهدات المفرطة لشاشات التليفزيون والموبايلات واللاب توب ، وعدم الحصول على قسط كاف من النوم.

قال الدكتور عمرو منير أستاذ العيون بكلية طب سوهاج في تصريح خاص لـ" اليوم السابع "، إن استخدام التكنولوجيا الحديثة له مميزات كما لها عواقب صحية أيضا عند الإفراط فيها، ومن تلك الأعراض الجانبية التي يعانى منها الكبار والصغار هي الإصابة بجفاف العيون .

أعراض جفاف العيون :

أوضح الطبيب مفهوم جفاف العين بأنه مرض يصيب العيون نتيجة نقص كمية السوائل التي تكون طبقات العيون الثلاثة ، وعلى حسب الطبقة التي تتأثر على حسب الأعراض التي يصاب بها المريض ، وفى حالة الإفراط في استخدام التابلت والموبايل ومشاهدة التليفزيون بكثرة، بالإضافة الى التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ، وعدم شرب المياه بكميات مناسبة لاحتياج الجسم ،مما يؤدى كل ما سبق إلى خطر الإصابة بما يسمى " متلازمة جفاف العين ".

أسباب متلازمة جفاف العين :

ترجع متلازمة جفاف العين الى العديد من الأسباب ولكن من أهم أسبابها فتح العيون الى فترات طويلة مما ينتج عنه تبخر طبقات الدموع التي تغطى سطح العين ، بجانب نقص فيتامين أ في الجسم ، وأيضا التهاب الغدد الدهنية التي تساهم في فرز الدموع ، بالإضافة الى الامراض المناعية التي تؤدى الى التهابات في غدد الدموع ، وكل ذلك يزيد خطر الإصابة بجفاف العيون .

يعانى معظم مرضى جفاف العيون غالب من إحساس بوجود جسم غريب في العين ، بجانب احمرار في العين ، وعدم القدرة على فتح العين خاصة في الصبح ، وعدم القدرة على تحمل أشعة الشمس ،والإضاءة القوية ، مما يؤدى ذلك الى حدوث تقرحات في سطح القرنية ، وعقب ذلك يقوم الطبيب بفحص العين وتقيم درجة الجفاف .

الوقاية من جفاف العين :

كما أشار استشارى العيون الى ضرورة استخدام المياه الدافئة في غسل العين مرتين في اليوم بانتظام لإزالة اى التهابات أو الميكروبات الموجودة على سطح الجفون التي تؤدى الى التهابات غدد الدموع الدهنية .

وأوصى الطبيب بتناول الفيتامينات مثل فتيامين "أ" الذى يكون الغشاء المخيطى للعين ، بجانب تناول المريض نظام غذائى غني بفتيامينات والبروتينات والدهون المفيدة مثل الاوميجا 3 .